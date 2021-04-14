الفائدة المفتوحة لعقود بيتكوين الآجلة ترتفع إلى آفاق جديدة قبل إدراج كوين بيز

تام شمس - الأربعاء 14 أبريل 2021 08:42 صباحاً - ارتفعت الفائدة المفتوحة بعقود بيتكوين الآجلة إلى مستويات قياسية جديدة قبل إدراج كوين بيز المباشر يوم ١٤ أبريل في ناسداك.

وتذكر شركة تجميع بيانات سوق العملات المشفرة "غلاسنود" أن الفائدة المفتوحة لبيتكوين قد تجاوزت ٢٧ مليار دولار لأول مرة حيث دفعت بيتكوين إلى مستويات قياسية جديدة فوق ٦٣٠٠٠ دولار. ويشير هذا الإنجاز إلى أن المتداولين قد يضاربون على ارتفاع الأسعار، على الرغم من أن البعض قد يقوم أيضًا بالتحوط ضد التقلبات القادمة.

جاء نصيب الأسد من نشاط التداول على باينانس، حيث تمثل الصفقات البالغة ٥,٢ مليارات دولار ما يقرب من ٢٠٪ من جميع الصفقات القائمة في البورصة. تليها باي بيت بـ ٤,٦٦ مليارات دولار، ثم أوكي إكس بـ ٣,٧٥ مليارات دولار، ثم هوبي وإف تي إكس وبورصة شيكاغو التجارية بحوالي ٣ مليارات دولار لكل منها.

على الرغم من الفائدة القياسية المفتوحة، يبدو أن أحجام العقود الآجلة لبيتكوين آخذة في الانخفاض خلال الشهر الماضي، حيث انخفضت من ١١٧ مليار دولار يوم ١٥ مارس إلى ما بين ٥٠ مليار دولار و٧٥ مليار دولار خلال أبريل، وفقًا لشركة تجميع بيانات مشتقات العملات المشفرة، سكيو.

قد يشير الحجم المتضائل إلى أن المتداولين أصبحوا أكثر حذرًا بشأن فتح صفقات جديدة مع اقتراب موعد إدراج كوين بيز، ومن المحتمل أن حصة كبيرة من الفائدة المفتوحة تمثل ستمثل الصفقات التي تم فتحها خلال الأسابيع والأشهر السابقة.

من بين ٧٥ مليار دولار من العقود الآجلة لبيتكوين التي تم تداولها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تشكل باينانس أكثر من ثلث الحجم بقيمة ٢٦,٩ مليار دولار، تليها هوبي بـ ١٤,٥ مليار دولار وأوكي إكس بـ ١٢,٧ مليار دولار وباي بيت بـ ١٠,٦ مليارات دولار.

على النقيض من ذلك، انخفضت الفائدة المفتوحة لخيارات بيتكوين منذ انتهاء صلاحية عقود بقيمة ٦ مليارات دولار في نهاية شهر مارس. زادت أحجام الخيارات خلال شهر أبريل، حيث تشير البيانات إلى قيام العديد من المتداولين بالتحوط من صفقاتهم حيث تم حشد المليارات للحماية من الانهيار إلى ٤٠٠٠٠ دولار الأسبوع الماضي.