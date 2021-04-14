شركة لوكهيد مارتن تتبنى بلوكتشين لإدارة سلسلة التوريد في سويسرا

تام شمس - الأربعاء 14 أبريل 2021 08:42 صباحاً - وقعت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية المتخصصة في مجال الطيران والفضاء اتفاقية مع سينك فاب، وهي منصة تصنيع موزعة في وادي السيليكون، لتبسيط قدرات الموردين في جميع أنحاء سويسرا، مما يوفر حالة استخدام ملموسة أخرى لتقنية بلوكتشين.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستزود سينك فاب شركة لوكهيد مارتن بوصول مباشر إلى منصة المشتريات وسلسلة التوريد الخاصة بها، والتي تم إنشاؤها على شبكة بلوكتشين الخاصة بالشركة. تعمل منصة معلومات المورد الآمنة على ربط الشركات المصنعة للمعدات الأصلية، أو OEMs، بأعضاء سويسميم، مما يسمح لمصنعي المعدات الأصلية بالتوافق مع الموردين في جميع أنحاء سويسرا.

تعمل المنصة بشكل أساسي "كوسيط" بين مصنعي المعدات الأصلية والخبراء المتخصصين، مما يسمح للخبراء بالتنافس على فرص لوجستية طويلة الأجل مع شركات أكبر. في حالة شركة لوكهيد مارتن، ستتاح لأعضاء سويسميم الفرصة لتقديم عطاءات على المشاريع مباشرةً من خلال سينك فاب.

تأسست شركة سويسميم في عام ١٩٩٩، وتمثل صناعات الهندسة الميكانيكية والكهربائية في سويسرا. تمثل صناعات MEM المزعومة ما يقرب من ثلث صادرات البلاد.

وقد علق جيريمي غودوين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سينك فاب، على الشراكة الجديدة قائلًا:

"يشرف سينك فاب ويمتاز بالعمل مع لوكهيد مارتن في مهمتنا لتوسيع الوصول وتحويل سلاسل التوريد الصناعية السويسرية رقميًا بالشراكة مع سويسميم."

تم إطلاق سينك فاب في عام ٢٠١٣، وقد حصلت على العديد من الشراكات رفيعة المستوى على مر السنين. فحسبما أفاد كوينتيليغراف في عام ٢٠١٨، عملت الشركة مع وزارة الطاقة الأمريكية لتقديم الطاقة النظيفة ومبادرات التصنيع الذكية في مدن كاليفورنيا في سان لياندرو وسان فرانسيسكو وأوكلاند.