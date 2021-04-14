دوجكوين (DOGE) تسجّل رقمًا قياسيًا جديدًا جديد حيث يحاول المضاربون على صعود بيتكوين قلب ٦٣ ألف دولار لمستوى دعم

تام شمس - الأربعاء 14 أبريل 2021 03:48 صباحاً - شهد سعر دوجكوين (DOGE) ارتفاعًا قويًا بنسبة ٣٦٪ في ١٣ أبريل وحقق أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٠,٠٩٦١ دولار. وفي حين أن السبب الدقيق للاندفاع غير معروف، تجد العملة المستندة إلى الميم الأكثر شعبية في سوق العملات المشفرة نفسها الآن في القائمة المختصرة للعملات المشفرة التي تعتبر خيارًا للدفع في عمليات إعادة فتح الأعمال التجارية بعد الوباء اليوم.

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن DOGE ارتفعت بنسبة ٣٦٪ من أدنى مستوى عند ٠,٠٧ دولار في الساعات الأولى من يوم ١٣ أبريل إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند ٠,٠٩٦١ دولار على ٥,٤ مليارات دولار من حجم التداول.

مخطط زوج دوجكوين مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

بدأت بيانات فورتكس™ من أسواق كوينتيليغراف الاحترافية في اكتشاف توقعات صعودية لعملة DOGE يوم ١١ أبريل، قبل الارتفاع الأخير في الأسعار.

تعتبر درجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر دوجكوين. المصدر: أسواق كوينتيليغراف الاحترافية

كما هو موضح في المخطط أعلاه، بدأت درجة فورتكس™ لعملة DOGE في التحول إلى اللون الأخضر لأول مرة في ٨ أبريل ثم وصلت إلى أعلى مستوى عند ٦٧ يوم ١٠ أبريل قبل حوالي ثلاث ساعات من بدء ارتفاع قصير بنسبة ٣٠٪ في ١١ أبريل. بعد موجة الارتفاع، بدأت درجة فورتكس™ في الارتفاع بسرعة في ١٢ أبريل ووصلت إلى أعلى مستوى عند ٨٧ في ١٣ أبريل حيث بدأت DOGE في الارتفاع بنسبة ٤٠٪ أخرى.

الآن بعد أن حظيت العملات المشفرة باهتمام كبير، مع ظهور علامات جديدة على التبني يوميًا، تستعد مشاريع مثل دوجكوين مع مجتمعات كبيرة وتأييدات المشاهير لرؤية موجة جديدة من الاهتمام مع دخول مستخدمين جدد إلى الفضاء بحثًا عن الهدف الكبير التالي.

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