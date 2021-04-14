التوكنات غير القابلة للإتلاف عن طريق البريد؟ خدمة البريد الأمريكية تخطط لدعم التوكنات للطوابع البريدية

تام شمس - الأربعاء 14 أبريل 2021 03:48 صباحاً - ستدخل خدمة بريد الولايات المتحدة قريبًا في سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف. ولكن ليس لإصدار أعمال فنية أو موسيقى، بل لمساعدة العملاء على شراء الطوابع البريدية.

ففي إعلان يوم الثلاثاء، قالت منصة الاتصالات كخدمة "كيس ميل" إن خدمة بريد الولايات المتحدة قد صدقت على التوكنات غير القابلة للإتلاف، أو NFT، لاستخدامها في الولايات المتحدة. يتم ختم الرموز المميزة رقميًا على ملصقات البريد الإلكتروني الخاصة بخدمة بريد الولايات المتحدة والعنصر المادي الذي يتم إرساله بالبريد، مما يؤدي إلى إنشاء سلسلة حفظ يمكن التحقق منها للأصول الرقمية والمادية، حيث يتم تسجيل جميع البيانات على بلوكتشين.

وقد صرح مؤسس كيس ميل ورئيسها التنفيذي، جو رويز، قائلًا إن "استخدام التوكنات غير القابلة للإتلاف للمساعدة في حماية عملية مألوفة ومهمة للجميع - في إرسال بريد أو حزمة - يساعد في إزالة الغموض عن هذه التكنولوجيا الجديدة المهمة. إنها ببساطة رسوم بريدية مطبوعة من بلوكتشين."

ستقدم الشركة أولًا التوكنات البريدية "حصريًا للمهنيين القانونيين والوكالات الحكومية"، مع خطة طرحها في الربع الثاني لتشمل شراكات مع مزودي خدمات المستهلكين والأعمال. أبلغت الوكالة الحكومية عن ٧٣,١ مليار دولار من العائدات من البريد والخدمات الأخرى في السنة المالية ٢٠٢٠، مما يعني أن طوابع البريد الرقمية يمكن أن تدخل في سوق كبير.

تعد حالة استخدام كيس ميل للتوكنات غير القابلة للإتلاف جزءًا من اتجاه يبدو أكبر للشركات لدمج بيانات العالم الحقيقي على التوكنات. هذا العام، استخدم الأفراد وشركات التكنولوجيا التوكنات غير القابلة للإتلاف لوضع علامة جغرافية على فن الشارع وتطوير جهاز قادر على تسجيل وتشفير درجة الحرارة وجودة الهواء وغيرها من البيانات إلى توكنات في التحقق من إثبات التواجد.