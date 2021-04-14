صندوق التمويل اللامركزي المشترك شيشة فاينانس يجمع ٩,٤ ملايين دولار

تام شمس - الأربعاء 14 أبريل 2021 03:48 صباحاً - جمعت شيشة فاينانس، وهي صندوق استثماري للتمويل اللامركزي مقره في الإمارات العربية المتحدة، ٩,٤٤ ملايين دولار على مدار أسبوعين من بيع التوكن - مما يؤكد زيادة طلب المستثمرين على تطبيقات التمويل اللامركزية.

استبعد بيع التونكات، المعروف باسم حدث توليد السيولة، أو LGE، المبيعات الخاصة ومكافآت المساهمة المبكرة، والتي سمحت باستثمارات صغيرة تصل إلى ٠,٠٠٠١ إيثريوم (ETH). وفي المجموع، قدم المساهمون في حدث توليد السيولة ٣١٧١,٣١ إيثريوم، بقيمة ٦,٣٥ ملايين دولار، و ٧٧٦٩,٤٣ باينانس كوين (BNB) بقيمة ٣,٠٨ ملايين دولار.

يمكن للمستثمرين الذين ساهموا في حدث توليد السيولة المطالبة بوكنات توفير السيولة الخاص بهم، أو LP، للتكديس مقابل توكن SHEESHA الأصلي. كما أن حاملو توكن SHEESHA مؤهلون لتلقي المكافآت مع كل كتلة يتم تعدينها.

وقد عزا سعيد حارب الدرمكي، مؤسس شيشة فاينانس، "الدعم القوي" من مجتمع التمويل اللامركزي للنجاح الأولي لشركته:

"من خلال الدعم القوي من مجتمع التمويل اللامركزي والمستشارين والشركاء الاستراتيجيين [المشاكين]، يمكننا تقديم عرض للمشاريع ذات السمعة الطيبة في مجال التمويل اللامركزي مع تقديم أفضل خيارات نسبة العائدات لسنوية للمشاركين في نظامنا البيئي."

يضم المجلس الاستشاري لشيشة ديفيد نامدار، الشريك المؤسس لشركة غالاكسي دجيتال، والرئيس التنفيذي لشركة ستيكهاوند "ألبرت كاستيلانا"، ومايكل تيربين من ترانسفورم غروب، من بين آخرين.

تحاول شيشة جعل التمويل اللامركزي أكثر سهولة للمستثمرين العاديين من خلال إنشاء "أصول قابلة للتحويل بسهولة" يمكن استخدامها للتعرف على مشاريع جديدة وقائمة في المجال. يظل التمويل اللامركزي أحد أهم القطاعات في صناعة بلوكتشين. فوفقًا لأحدث أرقام الصناعة، قامت بروتوكولات التمويل اللامركزي بحجز ما يقرب من ١٠٨ مليارات دولار من الأصول.