الجمهوري كيفن مكارثي يقول إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى مزيد من التعليم حول العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 14 أبريل 2021 12:49 صباحاً - ألمح كيفن مكارثي، زعيم الأقلية في مجلس النواب الأمريكي، إلى أن وزير الخزانة الحالي ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاجان إلى إعادة تقييم مواقفهما حول العملات المشفرة.

ففي حديثه في سكواك بوكس على قناة سي إن بي سي هذا الصباح، سأل المضيف جو كيرين المشرع الجمهوري عما إذا كان لدى وزيرة الخزانة "جانيت يلين" أو رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول "فهم جيد للعملات الرقمية أو بيتكوين". فيما يتعلق ببيتكوين (BTC)، ادعى مكارثي أن كلا المسؤولين "حاولوا تجاهلها لجعلها تختفي" بينما حث أولئك الموجودين في الحكومة على رؤية إمكانات العملات المشفرة.

حيث قال مكارثي إن "هذا يتجه نحو المستقبل. "وينبغي ألا يتجاهلوه. بل ينبغي عليهم معرفة المزيد عنه، إذ سيستمر الأساس في النمو. هذا شيء يجب على أولئك الذين ينظمونه، والذين هم في الحكومة التي تضع السياسة، البدء في فهم ما يعنيه ذلك للمستقبل بشكل أفضل لأن الدول الأخرى تمضي قدمًا، وخاصة الصين.

تم التأكيد في يناير، أشارت وزيرة الخزانة جانيت يلين إلى العملات المشفرة باعتبارها "مصدر قلق متزايد" في الولايات المتحدة، وأنه يجب على الحكومة دراسة طرق "الحد" من استخدامها كجزء من جهود مكافحة غسيل الأموال. ويبدو أن جيروم باول، الذي شغل منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمدة ثلاث سنوات، كرر بعضًا من مشاعر يلين بشأن العملات المشفرة الشهر الماضي، قائلًا إن بيتكوين "لا يدعمها أي شيء" ومتقلبة للغاية بحيث لا تكون مفيدة كمخزن ذي قيمة.