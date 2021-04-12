بوسون بروتوكول يجمع ٢٥,٨ مليون دولار من خلال عملية بيع توكنات عامة

تام شمس - الاثنين 12 أبريل 2021 08:56 مساءً - أبرم بوسون بروتوكول، وهو مشروع يهدف إلى ربط التجارة المادية والعقود الذكية، عملية بيع عامة للتوكنات بقيمة ٢٥,٨ مليون دولار قبل العديد من عمليات الإدارج على بيتفينكس وكيوكوين وغيت.يو.

من خلال بيع التوكن، نجحت بوسون في جمع ٣٦ مليون دولار لدعم منصة التجارة اللامركزية الخاصة بها. جمعت الشركة ١٠ ملايين دولار في مارس ٢٠٢١ قبل البيع العام، بمشاركة من أوتلاير فنتشرز وإف بي جي وتي آر جي كابيتال ووالش ويلث غروب وعدة شركات أخرى.

حسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، تهدف بوسون إلى إنشاء منصة تجارة لامركزية بأقل قدر من الترجيح، أو "بورصة لامركزية للأصول المادية"، وفقًا لجوستين بانون، مؤسس المشروع. يستخدم الحل المستند إلى إيثريوم توكنات غير قابلة للإتلاف أو NFT، والتي تعمل كضمان ثنائي الاتجاه بين المشتري والبائع.

تم إنشاء بوسون ليحل محل نظام التجارة الإلكترونية الحالي، الذي "يفصل الأشخاص والشركات عن القيمة التي يخلقونها"، حسبما صرح بانون يوم الاثنين. وتابع قائلًا:

"نحن نخلق اللبنات الأساسية التي ستدعم سربًا من التطبيقات المتخصصة لتعطيل التجارة وإضفاء الطابع الديمقراطي عليها."

تم وصف التجارة اللامركزية باعتبارها واحدة من أكثر حالات الاستخدام الواعدة لتكنولوجيا بلوكتشين. يمكن للنمو غير المسبوق في التسوق عبر الإنترنت والتحول المستمر بعيدًا عن البيع بالتجزئة الفعلي أن يفيد هذا الرأسي المتنامي حيث ينظر المزيد من المستخدمين إلى ما وراء الأسواق المركزية مثل أمازون وإي باي. ويمكن لتقنية بلوكتشين تحويل أسواق التجارة الإلكترونية التقليدية بعدة طرق، بما في ذلك تجديد المدفوعات وخفض التكاليف وتوفير معاملات أسرع وتحسين إدارة سلسلة التوريد.