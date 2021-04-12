غالاكسي ديجيتال تقدم طلبً لصندوق بيتكوين متداول في البورصة لدى هيئة الأوراق المالية

تام شمس - الاثنين 12 أبريل 2021 08:56 مساءً - قدمت شركة غالاكسي ديجيتال طلبًا لإطلاق صندوق بيتكوين متداول في البورصة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

ووفقًا للنموذج إس-١ الذي نشرته هيئة الأوراق المالية والبورصات يوم الاثنين، فإن صندوق غالاكسي بيتكوين المتداول في البورصة - إذا تمت الموافقة عليه - سوف يتم تداوله في بورصة نيويرك أركا مع استخدام مؤشر بلومبرغ غالاكسي بيتكوين كآلية للتسعير.

ومفصلًا آلية السعر الخاصة بصندوق بيتكوين المتداول في البورصة المرتقب، يذكر الطلب المقدم:

"يتم حساب سعر المؤشر في نهاية اليوم باستخدام متوسط ​​سعر بلومبرغ لأسعار العملات المشفرى ("CFIX") لعملة بيتكوين. يعتمد مؤشر CFIX على الأسعار المقدمة من سعر بلومبرغ الأصلي ('BGN') باستخدام منصات البيانات والتكنولوجيا والتوزيع الخاصة ببلومبرغ، ويتم إتاحته على نطاق واسع لمجتمع الاستثمار بهدف توفير عمليات تثبيت للعملات المشفرة موثوقة وتمثيلية وشفافة."

حسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، أطلقت غالاكسي ديجيتال، عبر فرع الخدمات المالية التابع لها، منتج بيتكوين متداول في البورصة في السوق الكندية في مارس.

ولم يذكر طلب غالاكسي المقدم لصندوق بيتكوين المتداول في البورصة أي أمين أو مسؤول. ولم يقدم مستند التقديم أيضًا تفاصيل عن الوصي خارج المنظمة باعتباره "شركة استئمانية في ديلاوير".

يأتي طلب صندوق بيتكوين المتداول بواسطة غالاكسي ديجيتال في أعقاب طلب مماثل من قبل فيديليتي في شهر مارس.

ولم توافق هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بعد على أي صندوق متداول في البورصة لبيتكوين حيث أشارت القيادة السابقة إلى مخاوف من التقلب والتلاعب في الأسعار.