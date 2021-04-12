صانع بطاقات البيسبول توبس وإم إل بي سيصدران توكنات رسمية غير قابلة للإتلاف

تام شمس - الاثنين 12 أبريل 2021 06:48 مساءً - من المخطط إطلاق مجموعة من التوكنات غير القابلة للإتلاف من قبل صانع بطاقات التداول الرائد في الولايات المتحدة توبس بالشراكة مع بطولة البيسبول الكبرى وشركة إم إل بي بلايرز.

وتعكس مجموعة بطاقات البيسبول السنوية الرائدة لشركة توبس، والتي سيتم تداولها الآن في شكل توكنات غير قابلة للإتلاف، محور الشركة نحو التحول الرقمي والوعي بالنداء المتزايد والهام للمقتنيات المستندة إلى بلوكتشين.

ومن أجل المساعدة في رأب الفجوة بين العالمين التقليدي والرقمي لهواة الجمع، سيتم إعادة تصور الأعمال الفنية من الإصدارات المادية لإصدار سلسلة توبس ١ للبيسبول لهذا العام وتحسينها لمجموعة توبس MLB NFT المرخصة رسميًا.

ستتوفر مجموعة من البطاقات بدرجات متفاوتة من الندرة، من "الشائعة" إلى "الأسطورية"، بالإضافة إلى الإصدار المحدود وبطاقات الذكرى البلاتينية للشراء؛ علاوة على ذلك، تستفيد الشركة من الرسوم المتحركة وما تسميه "قوالب بطاقات الحنين إلى الماضي" و "الازدهار الرقمي الآخر" لزيادة جاذبية المجموعة الرقمية الجديدة. حيث صرح إيفان كابلان، المدي الإداري لإم إل بي بلايرز، قائلًا:

"نظرًا لأن المقتنيات تتمتع بلحظة إنجاز بفضل تقنية التوكنات غير القابلة للإتلاف وبلوكتشين، لا يمكننا التفكير في طريقة أفضل لتكريم اللاعبين الأسطوريين من السنوات الماضية ونتطلع إلى وظائف لا تصدق قبل نجوم اليوم والناشئين المبتدئين".

توبس ليست غريبة عن بلوكتشين وقد أظهرت منذ فترة طويلة استعدادها لإدخال هواية تقليدية في العصر الرقمي. فإلى جانب سلسلتها من مقتنيات توبس المرخصة رسميًا على بلوكتشين، قامت الشركة بتوسيع مجموعتها من تطبيقات الألعاب الرياضية المحمولة والمقتنيات الرقمية الترفيهية، بما في ذلك تطبيق البيسبول BUNT.