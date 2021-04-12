جامعة رومانية تخطط لقبول مدفوعات العملات المشفرة لدفع رسوم القبول

تام شمس - الاثنين 12 أبريل 2021 03:48 صباحاً - قالت جامعة عامة في مدينة سيبيو الرومانية في ترانسيلفانيا إنها ستسمح للطلاب بدفع رسوم القبول بالعملات المشفرة.

ووفقًا لإعلان صادر عن جامعة لوسيان بلاغا في سيبيو، أو LBUS، يوم الأربعاء، تخطط المؤسسة لتنفيذ طرق الدفع المشفرة لأكثر من ١١٠٠٠ طالب بدءًا من يوليو. ويقال إن الطلاب سيكونون قادرين على دفع رسوم القبول - تبلغ الرسوم الدراسية حوالي ١٠٠٠ دولار سنويًا للطلاب الجامعيين - باستخدام إلروند (EGLD)، والتي ستحولها الجامعة بعد ذلك إلى ليو روماني.

وقد صرح رئيس الجامعة سورين رادو، قائلًا: "كانت جامعتنا وستظل داعمة للمجتمع والأعمال المحلية، وقرار تطوير هذه الشراكة مع إلروند هو جزء من هذه الاستراتيجية".

بعد بدئها من عرض تبادل أولي من بايننس لانشباد في عام ٢٠١٩، تمتلك إلروند مكاتب في مدينة ترانسيلفانيان التي تضم أكثر من ٤٠٠٠٠٠ شخص ويضم فريقها العديد من خريجي الجامعة المحلية. وقد أوضح المشروع أنه يخطط لإجراء تعاون آخر مع LBUS في المستقبل، بما في ذلك البحث.

ووفقًا للتشريع المطبق في يوليو، يجب الآن السماح لمقدمي خدمات البورصات الذين يراقبون شراء العملات المشفرة بالعملة الورقية والعكس بالعكس إذا أرادوا العمل في رومانيا. يُطلب من العديد من مستخدمي العملات المشفرة الذين يتعاملون مع الأصول الرقمية في الدولة استخدام البورصات التي تتضمن متطلبات اعرف عميلك وتتوافق مع أحكام مكافحة غسيل الأموال المحلية والأجنبية.

شهدت إلروند مؤخرًا بعض التغييرات المهمة، بما في ذلك مقايضة الشبكة الرئيسية العام الماضي حيث تحول توكن ERD ليصبح توكن EGLD. وفي وقت كتابة المقال، كان سعر EGLD هو ٢٣١ دولارًا، بعد أن ارتفع بأكثر من ١٣ ٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.