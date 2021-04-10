الشراكات على مستوى المؤسسات ترسل سعر فيتشين (VET) إلى مستويات عالية جديدة

تام شمس - السبت 10 أبريل 2021 01:07 مساءً - تعد الشراكات والتكامل في العالم الحقيقي في الصناعات المزدهرة من أفضل أشكال التحقق من صحة مشروعات بلوكتشين التي تسعى إلى تحقيق استدامة طويلة الأجل واعتماد واسع النطاق. كما أن لديها أيضًا القدرة على إطلاق اندفاعات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى الطويل مع انتشار الوعي بالعلامة التجارية.

نظرًا لأن التبني على مستوى المؤسسات في فبراير ومجموعة واسعة من حالات الاستخدام عمل لصالح فيتشين (VET)، وهي منصة سلسلة توريد تعمل بنظام بلوكتشين وتسعى إلى استخدام تقنية الحوكمة الموزعة وإنترنت الأشياء (IoT) لتحسين أنظمة إدارة سلسلة التوريد.

مخطط زوج فيتشين مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن سعر فيتشين قد ارتفع بأكثر من ٤٠٠٪ خلال الشهرين الماضيين، حيث ارتفع من مستوى منخفض بلغ ٠,٠٢٦٣ دولار في ٨ فبراير إلى مستوى قياسي جديد عند ٠,١٣٤٤ دولار يوم ٩ إبريل.

عمليات التعاون الرئيسية تشعل سعر فيتشين

تُظهر نظرة عامة على موجز تويتر الخاص بالمشروع أن نمو أسعار فيتشين في عام ٢٠٢١ قد تم تحفيزه إلى حد كبير من خلال اعتماد تقنية تتبع سلسلة التوريد الخاصة به. ففي ٨ إبريل، أعلن الفريق عن تعاون مع شركة البرمجيات سيلزفورس.

تم استخدام تقنية فيتشين أيضًا في العديد من المشاريع التي يديرها شريكها دي إن في. تستخدم دي إن في حل بلوكتشين من فيتشين لإدارة البيانات من المشاريع مع شركة ري سي الدنماركية والشركة الصناعية النرويجية هايدرو.

وقد أدت الزيادة في سعر فيتشين واعتماده منذ بداية فبراير أيضًا إلى زيادة سعر فيثور توكن (VTHO) بنسبة ١٠٠٠٪، والتي تُستخدم لدفع المعاملات وتفاعلات العقود الذكية على الشبكة.

كما ساعد التعاون المرتبط بالتوكنات غير القابلة للإتلاف في أوائل شهر مارس مع فيم ورلد أيضًا في جذب مزيد من الاهتمام إلى فيتشين وفيثور وتبع ذلك زيادة مطردة في السعر.

انعكست الفوائد الإيجابية لهذه الشراكات في البيانات الواردة من أسواق كوينتيليغراف الاحترافية، والتي تظهر أن ظروف السوق للتعليم والتدريب المهني كانت مواتية لبعض الوقت.

تعتبر درجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر فيتشين. المصدر: أسواق كوينتيليغراف الاحترافية

كما هو موضح في المخطط أعلاه، تحولت نتيجة فورتكس™ الخاصة بفيتشين إلى الاتجاه الصعودي ووصلت إلى أعلى مستوى لها عند ٧٣ يوم ٣ إبريل، أي قبل يومين تقريبًا من الارتفاع الأصغر في الأسعار يوم ٥ إبريل. بعد هذه الخطوة، ازدادت درجة فورتكس™ لتصل إلى ٨٧ وظلت في المنطقة الخضراء خلال الأيام الثلاثة التالية حيث ارتفع سعر فيتشين بنسبة ٣٥٪.

الآن بعد أن اهتم المستثمرون المؤسسيون الآن بجدية بقطاع العملات المشفرة والطرق التي يمكن بها دمج تقنية بلوكتشين في مختلف القطاعات، تشير حالات الاستخدام الواقعية لفيتشين والقائمة المتزايدة من الشركاء على مستوى المؤسسة إلى أن هناك إمكانية لمزيد من الصعود.

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