ألعاب التوكنات غير القابلة للإتلاف والموجة الهائلة من حجم التداول تعمل على رفع ويفز إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق

تام شمس - السبت 10 أبريل 2021 02:42 صباحاً - لقد منحت التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFT) مكافأة رائعة للمستثمرين الأوائل خلال الأشهر القليلة الماضية، لا سيما أنها اكتسبت اهتمامًا سائدًا بفضل مبيعات الفن الرقمي التي حطمت الأرقام القياسية والمؤثرين المعروفين مثل باريس هيلتون الذين قدموا دعمهم وراء هذا القطاع.

وقد شهد شهر أبريل ضجة كبيرة وراء التوكنات غير القابلة للإتلاف، لكن النمو الأخير في ويفز (WAVES) يظهر أنه لا يزال هناك الكثير من الإثارة المتبقية في مجتمع العملات المشفرة لمشاريع التوكنات غير القابلة للإتلاف التي تم إصدارها حديثًا.

مخطط زوج ويفز مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن سعر ويفز قد ارتفع بنسبة ٣٢٠٪ في عام ٢٠٢١، حيث ارتفع من مستوى منخفض بلغ ٤,٨٦ دولار يوم ٤ يناير إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٢٠,٨٢ دولارًا يوم ٩ أبريل بفضل الرقم القياسي في حجم التداول على مدى ٢٤ ساعة الذي بلغ ٨٨٣ مليون دولار.

توزيع التوكنات غير القابلة للإتلاف يجذب مستثمرين جددًا

وصلت الإثارة حول ويفز إلى ذروة جديدة اليوم بعد أن أصدر البروتوكول داك هنترز، وهي لعبة تجمع بين مقتنيات التوكنات غير القابلة للإتلاف وزراعة المحاصيل.

ذكرت تغريدة متابعة تعلن عن إطلاق الجولة الأولى من لعبة داك هنترز أن جميع المشاركين الذين أكملوا بعض التفاعلات الاجتماعية سيحصلون على ١ توكن EGG فور انتهاء الجولة.

كان الزخم للتوكن يتزايد لعدة أسابيع قبل إصدار داك هنترز، بدءًا من إدراج سوق ويفز مقابل تيثر على بيتريكس يوم ٢٣ مارس.

تبع ذلك إعلان يوم ٢٤ مارس بأن ويفز إتربرايز ستتوسع إلى سنغافورة كجزء من استراتيجيتها للتركيز بشكل أكبر على إنشاء شبكات هجينة يمكنها التفاعل مع سلاسل الكتل العامة مثل إيثريوم (ETH).

بدأت بيانات فورتكس™ من أسواق كوينتيليغراف الاحترافية أيضًا في اكتشاف توقعات صعودية لويفز يوم ٨ أبريل، قبل ارتفاع الأسعار الأخير.تعتبر درجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر ويفز. المصدر: أسواق كوينتيليغراف الاحترافية

كما هو موضح في المخطط أعلاه، بعد البقاء ثابتة نسبيًا في النطاق الأصفر لمعظم أيام الأسبوع، ارتفعت درجة فورتكس™ لويفز إلى المنطقة الخضراء وسجلت أعلى مستوى عند ٦٦ يوم ٨ أبريل، أي قبل خمس ساعات تقريبًا من بدء السعر في الارتفاع ٦٠٪ خلال اليوم التالي.

وقد أدت إضافة وظيفة التوكنات غير القابلة للإتلاف إلى نظام ويفز البيئي جنبًا إلى جنب مع النظام البيئي المالي اللامركزي المتنامي إلى إنشاء بروتوكول شامل يمكنه رؤية المزيد من النمو حيث يتم دمج تقنية بلوكتشين بشكل أكبر في التجارة السائدة.

تُعبّر وجهات النظر والآراء الواردة هنا عن رأي مؤلفها فحسب ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر موقع "كوينتيليغراف". تنطوي كل خطوة للاستثمار والتداول على المخاطر، وينبغي عليك إجراء أبحاثك الخاصة عند اتخاذ أي قرار.