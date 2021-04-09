الفائدة المفتوحة لعقود XRP الآجلة تبلغ ١,٢ مليار دولار

تام شمس - الجمعة 9 أبريل 2021 11:55 مساءً -

كانت رحلة سعر XRP إلى دولار واحد هذا العام مذهلة، مع الأخذ في الاعتبار الدعوى القضائية الجارية ضد ريبل التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد ريبل في ديسمبر ٢٠٢٠. إذ تزعم الهيئة التنظيمية أن XRP كانت عرضًا غير مسجلًا للأوراق المالية بقيمة ١,٣ مليار دولار مع وضع كل من الرئيس التنفيذي براد غارلينغهاوس والمؤسس المشارك كريستيان لارسن أيضًا في مرمى النيران.

في ٦ أبريل، مُنحت ريبل لابز حق الوصول إلى مستندات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية "التي تعبر عن تفسير الوكالة أو وجهات نظرها" حول موضوع الأصول المشفرة.

سعر XRP بالدولار الأمريكي في بيتستامب. المصدر: تريدينغ فيو

تزامنت هذه الأخبار مع الارتفاع المتفجر بنسبة ٧٥٪ خلال ٣٠ ساعة، مما تسبب في تجاوز سعر توكن XRP علامة ١ دولار لأول مرة منذ مارس ٢٠١٨.

تجدر الإشارة إلى أنه في ٥ أبريل، سجل سعر XRP ربحًا بنسبة ١٠ ٪ بعد الاستحواذ على حصة ٤٠٪ في ترانغلو، وهي شركة لتحويل الأموال الورقية الآسيوية.

الأخبار الإيجابية تعزز نمو سوق مشتقات XRP

مهما كان السبب المنطقي وراء هذه الخطوة المثيرة للإعجاب، فقد ارتفع اهتمام المستثمرين بتداول العقود الآجلة لريبل (XRP) حيث وصلت الفائدة المفتوحة إلى ١,٢ مليار دولار، وهو أعلى مستوى جديد على الإطلاق.

الفائدة المفتوحة الإجمالية لعقود XRP الآجلة. المصدر: بايبيت

تسببت زيادة الفائدة المفتوحة بنسبة ١١٩٪ خلال ٣٠ يومًا في استعادة XRP للمركز الثالث، والذي فقده لصالح بولكادوت (DOT) ولايتكوين (LTC) وكاردانو (ADA) خلال الشهرين الماضيين. على سبيل المقارنة، بلغت الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة لإيثريوم (ETH) ٣,٣ مليارات دولار قبل ثلاثة أشهر فقط.

على الرغم من أن البائعين والمشترين للعقود الآجلة متكافئين في جميع الأوقات، فإن سوق المشتقات الصحي يسمح للاعبين الكبار بالمشاركة. وبمجرد حصول أحد الأصول على نشاط تحوط ومراجحة كافٍ، يميل حجمه في التبادلات الفورية إلى النمو، وتستمر الدورة.

أفضل أداء وحجم للعملات المشفرة خلال شهر واحد. المصدر: نوميكس

كما هو موضح أعلاه، بلغ حجم XRP الفوري على مدار الثلاثين يومًا الماضية ٤٤,٣ مليار دولار، أي حوالي ٣١٪ من حجم إيثريوم. بغض النظر عن حركة السعر، طالما استمر التوكن في جذب انتباه المستثمرين، فإن سوق المشتقات الصحي يخلق مسار نمو يحقق ذاته.

من ناحية أخرى، فإن مضخات الأسعار غير المصحوبة بنمو الحجم الفوري تزيد من مخاطر عمليات البيع الكبيرة وتتجنب متداولي المراجحة.

نشاط المقاييس الاجتماعية يشهد اندفاعًا هائلًا

في غضون ذلك، بدأت بيانات فورتكس™ من أسواق كوينتيليغراف الاحترافية في اكتشاف توقعات صعودية لتوكن XRP يوم ٥ أبريل، في حين أن سعر التوكن يبدو راكدًا عند ٠,٧٢ دولار.

تعتبر درجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

درجة فورتكس™ مقابل سعر XRP (أبيض). المصدر: أسواق كوينتيليغراف الاحترافية

كما هو موضح في المخطط أعلاه، انقلبت نتيجة فورتكس™ لتوكن XRP باللون الأخضر يوم ٥ أبريل واستمرت في وميض مؤشر إيجابي حيث ارتفع السعر إلى ١,١٠ دولار أمريكي يوم ٦ أبريل، مما أدى إلى ارتفاع بنسبة ٥٣٪ في غضون ٣٦ ساعة.

وفي حين يظل المؤشر حاليًا محايدًا، يمكن أن يواصل سعر XRP ارتفاعه إذا ظهرت المزيد من الأخبار الإيجابية بشأن دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات.

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