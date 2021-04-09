مجموعة نيويورك للاستثمار الرقمي تجمع مبلغ ١٠٠ مليون دولار أمريكي وتطلق مبادرة تأمين تدعم ببيتكوين

تام شمس - الجمعة 9 أبريل 2021 03:48 صباحاً - أعلنت مجموعة نيويورك للاستثمار الرقمي عن الانتهاء من جولة تمويل لنمو رأس المال بالإضافة إلى إطلاق مبادرة تجارية تتعلق بعملة بيتكوين.

ففي إعلان اليوم، قالت مجموعة نيويورك للاستثمار الرقمي (NYDG)، إنها حصلت على تمويل بقيمة ١٠٠ مليون دولار من مزودي التأمين الرئيسيين بما في ذلك ستار إنشورنس ولايبرتي ميوتشوال إنشورانس وغيرهم بالإضافة إلى شركائها الاستراتيجيين الحاليين، نيويورك لايف وماس ميوتشوال.

وقالت شركة مجموعة نيويورك للاستثمار الرقمي، وهي شركة تقدم خدمات الاستثمار والتكنولوجيا المتعلقة ببيتكوين، إنها ستطلق "حلولًا مدعومة من بيتكوين لمقدمي التأمين على الحياة ومقدمي الأقساط السنوية في الولايات المتحدة". يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة عن إضافة مايك سابنار، الرئيس التنفيذي لشركة إعادة التأمين TransRe، والذي سينضم إلى مج موعة نيويورك للاستثمار الرقميكرئيس عالمي لحلول التأمين.

حيث قال روبرت غوتمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة نيويورك للاستثمار الرقمي، إن النمو من رأس المال الذي قدمته ستار ولايبرتي ميوتشوال وشركات أخرى سيساعد الشركة في "توسيع بيتكوين إلى مجالات جديدة من التأمين". جمعت الشركة ٤٥٠ مليون دولار في الأشهر الستة الماضية لمبادرات الأعمال المتعلقة ببيتكوين بشأن التأمين والخدمات المصرفية،والطاقة النظيفة.

حيث صرح روس ستيفنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيويورك للاستثمار الرقمي قائلًا: "يتسبب انخفاض قيمة العملات الورقية في تضخم في أقساط التأمين الورقية، بينما ينهار القوة الشرائية للمطالبات. "نحن نرى مستقبلًا أكثر إشراقًا مدعومًا ببيتكوين للمليارات الذين يعتمدون على مجال التأمين كل عام."

في فبراير، قدمت مجموعة نيويورك للاستثمار الرقمي بيان تسجيل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لإطلاق صندوق تداول بيتكوين. في وقت كتابة المقالة، أبلغت الشركة عن أكثر من ٣ مليارات دولار من الأصول الرقمية تحت الحفظ.