تحالف الشركات الكبرى يهدف إلى تقليل البصمة الكربونية للعملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 9 أبريل 2021 02:42 صباحاً - اجتمعت مجموعة من أكثر من ٢٠ شركة تضم منظمات العملات المشفرة والتمويل والتكنولوجيا والطاقة والمنظمات غير الحكومية للتركيز على التأثير البيئي للعملات المشفرة.

ففي إعلان اليوم، قالت مجموعة كريبتو كلايمت أكورد - المستلهمة من اتفاقية باريس للمناخ مع ١٩٥ توقيعًا - إنها تهدف إلى معالجة "استهلاك الطاقة الكبير والمتزايد للعملات المشفرة وبلوكتشين، والتأثير المناخي لاستخدامها للطاقة". تم إطلاق المجموعة من قبل مؤسسة إنيرجي ويب، ومعهد روكي ماونتين والتحالف من أجل التنظيم المبتكر، ويشمل شركاؤها شركات رفيعة المستوى في مجال العملات المشفرة مثل شركة المدفوعات القائمٍة على بلوكتشين ريبل، وشركة التعدين الكندية هات ٨ وشركة الاستثمار في الأصول الرقمية كوين شيرز وشركة برمجيات إيثريوم "كونسنسيس" وغيرها.

وقالت المجموعة: "بدأت الصناعات من مختلف أنحاء الاقتصاد العالمي في إزالة الكربون من عملياتها". "ويمكننا أن نفعل الشيء نفسه في العملات المشفرة. ونحن نمتلك الفرصة لإزالة الكربون عن الصناعة."

من بين أهداف كريبتو كلايمت أكورد طويلة الأجل، تحويل جميع سلاسل بلوكتشين في العالم إلى طاقة متجددة بنسبة ١٠٠٪ من خلال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام ٢٠٢٥ وتطوير معيار محاسبة مفتوح المصدر لقياس الانبعاثات من صناعة العملات المشفرة. حددت المجموعة أيضًا هدفًا لصناعة العملة المشفرة بأكملها لتصبح محايدة الكربون بحلول عام ٢٠٤٠ - يشير هذا المصطلح إلى وقت يمكن فيه إزالة انبعاثات الكربون من صنع الإنسان بشكل فعال من الغلاف الجوي.

قدمت العديد من شركات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة تعهدات عامة بمبادرات صديقة للبيئة حيث أصبح التأثير البيئي للأصول الرقمية أكثر وضوحًا. ففي العام الماضي، أعلنت ريبل أنها ستلتزم بأن تصبح محايدة الكربون بحلول عام ٢٠٣٠ من خلال الشراكة مع إنرجي ويب فاونديشن والاستثمار في تقنيات إزالة الكربون.

وقد صرحت ريبل ردًا على الإطلاق اليوم: "تقر اتفاقية كريبتو كلايمت أكورد بأن التقنيات المالية - بما في ذلك بلوكتشين والعملات المشفرة - في وضع جيد لقيادة التزام التمويل العالمي بمستقبل مستدام". "تشير الدراسات الحديثة إلى أن السنوات حتى عام ٢٠٢٣ هي السنوات الأكثر أهمية في نمو تبني العملات المشفرة ونعلم أنه سيكون من الصعب "عكس هندسة" خاصية نظامية مثل الاستدامة كلما طال انتظارنا."

تلقى كل من بيتكوين (BTC) و بلوكتشين الثناء على دورهما في تحويل التمويل العالمي، ولكن أيضًا انتقادات حول تأثير التكنولوجيا على تغير المناخ. وتشير التقديرات إلى أن الطاقة المطلوبة للحفاظ على شبكة بيتكوين تستهلك ما يقرب من ٩٥,٤ تيراواط ساعة سنويًا، وفقًا لبيانات مؤشر استهلاك الطاقة لبيتكوين من ديجيكونوميست - وهو مبلغ يمكن مقارنته باستهلاك الطاقة في كازاخستان. تتمتع بيتكوين أيضًا ببصمة كربونية سنوية - ٤٥,٣٤ ميغاطن من ثاني أكسيد الكربون - والتي تنافس هونغ كونغ.

إذا كان "إزالة الكربون من صناعة العملات المشفرة في وقت قياسي" هو هدف اتفاقية كريبتو كلايمت أكورد، فإن التحديات التي تواجهها ستكون مماثلة لتلك التي يواجهها الموقعون على اتفاقية باريس، والتي تهدف إلى منع الأرض من ارتفاع الحرارة المنذر بالخطر بأكثر من ١,٥ درجة مئوية فوق المستويات ما قبل الصناعية. تشير التقارير إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية انخفضت بنسبة ٦,٤٪ العام الماضي حيث تباطأت العديد من الصناعات أو توقفت بسبب تأثير الوباء. ومع ذلك، فإن هذا لا يزال أقل من نسبة الخفض البالغة ٧,٦٪ التي قدّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنها كانت مطلوبة للوفاء بالأرقام المحددة في اتفاقية باريس.