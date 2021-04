باريس هيلتون تنشر مقالًا مدهشًا جيدًا عن التوكنات غير القابلة للإتلاف

تام شمس - الخميس 8 أبريل 2021 09:55 صباحاً - كشفت باريس هيلتون أنها ليست متفائلة بشأن التوكنات غير القابلة للإتلاف فحسب، بل إنها تتمتع أيضًا بفهم جيد للتطبيقات المحتملة للتكنولوجيا، وذلك في منشور مدونة شامل يشرح حماسها بشأن القطاع نُشر في ٦ أبريل.

ففي منشور مدونة بعنوان "I’m Excited About NFTs—You Should Be Too"، توضح هيلتون فهمها المستنير الذي قالت إنه يأتي من تعلم كل ما يمكنها حول هذا الموضوع من خلال الانغماس في مجتمع التوكنات غير القابلة للإتلاف على وسائل التواصل الاجتماعي و "العمل مع هواة جمع التوكنات غير القابلة للإتلاف مثل ويل شارك وإليستريتر ورائد الأعمال عبر الإنترنت كيم دوت كوم ومؤسسو أوريجن".

يبلغ عدد المتابعين للباريس هيلتون على تويتر ١٦,٩ مليون متابع، وتدير ١٩ خط إنتاج مختلفًا، حيث حقق خط العطور وحده أكثر من ٢,٥ مليار دولار حتى الآن. وكتبت:

"أرى التوكنات غير القابلة للإتلاف أو NFTs، على أنها مستقبل الاقتصاد المبدع. فهي تستخدم تقنية بلوكتشين لمساعدة المبدعين على زيادة قيمة أعمالهم ومشاركتها مع المعجبين في الوقت الفعلي".

مع الإشارة إلى هيلتون في كثير من الأحيان على أنها "أول مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم"، ووصفها لنفسها بلقب "#bossbabe"، يبدو أن تهدف إلى وضع نفسها كسلطة في مجال التوكنات غير القابلة للإتلاف، على الأقل للجمهور السائد، حيث تستعد لإصدار منتج جديدة قريبًا.

وقد قالت نجمة الواقع السابقة إن العزلة في المنزل أثناء الوباء العالمي قد "سلطت الضوء على أهمية العوالم الرقمية - و التوكنات غير القابلة للإتلاف"، حيث ينقل الكثير من الناس حياتهم عبر الإنترنت للترفيه والتواصل الاجتماعي. وعلى وجه الخصوص، تشير هيلتون إلى القيمة المحتملة للتوكنات غير القابلة للإتلاف في الواقع الافتراضي:

"بدأت أدرك مدى تأثير التوكنات غير القابلة للإتلاف في العوالم الافتراضية وستكون كذلك. يمكن عرض كل من الأعمال الفنية الرقمية أو الموضة أو العلامات التجارية على الصورة الرمزية لشخص ما أو في بيئة افتراضية، أو مقايضتها بسلع أخرى، [...] كما يمكن بالفعل شراء عقارات افتراضية باستخدام التوكنات غير القابلة للإتلاف. في عالم الحيوانات الأليفة الافتراضي أكسي إنفينيتي، دفع شخص ما عملات مشفرة بقيمة ١,٥ مليون دولار مقابل تسع قطع! يمكن أيضًا شراء سيارات افتراضية".

كما تشير هيلتون أن التوكنات غير القابلة للإتلاف يمكنها أيضًا تمكين صناعة الأزياء لعرض تصميماتها ومنتجاتها رقميًا، حيث يجعل الوباء حاليًا من الصعب استضافة عروض الأزياء. أفاد كوينتيليغراف هذا الأسبوع أن غوتشي تفكر في الانتقال إلى التوكنات غير القابلة للإتلاف وترميز ملابسها الأنيقة.

تعتمد هيلتون على مثال ترميز بطاقات البيسبول الأصلية كطريقة لشرح المفهوم الأساسي للتوكنات غير القابلة للإتلاف لملايين المعجبين بها. حيث قالت إنه "بصفتك مالك البطاقة، يمكنك إنشاء توكن على بلوكتشين يمثل أصالة بطاقة البيسبول هذه. ويمكنك الآن تداولها أو بيعها مقابل سلع ثمينة أخرى على بلوكتشين".

تعتقد هيلتون أن "التوكنات غير القابلة للإتلاف تعمل على إضفاء الطابع الديموقراطي على الفن" حيث يمكن للفنانين استخدام منصات التوكنات غير القابلة للإتلاف للتواصل مباشرة مع الجماهير الكبيرة والمشترين مع تجاوز حراس البوابة مثل المعارض والموزعين والوكلاء.

تشعر هيلتون أيضًا أن المكافآت المالية يمكن أن تكون أكثر إنصافًا، حيث يمكن للفرد تحديد شروطه المالية والحفاظ على غالبية الإيرادات.

واختتمت هيلتون بالقول إن التطبيقات المحتملة للتكنولوجيا واسعة النطاق لدرجة أنها بدأت للتو في محاولة حصرها.

"قد تغير بعض هذه التطبيقات الطريقة التي نعيش بها. ماذا لو تمكنا من استخدام التوكنات غير القابلة للإتلاف كضمان للأشياء المادية؟ أو كطريقة لتداولها؟"

باعت شخصية التواصل الاجتماعي أول توكن غير قابل للإتلاف لها في أغسطس ٢٠٢٠ قبل وصول الهوس في عام ٢٠٢١، يصور التوكن غير القابل للإتلاف لوحة لقطتها، والتي بيعت مقابل ١٧٠٠٠ دولار. وقد تبرعت بكل العائدات إلى بنك لوس أنجلوس للطعام ومنظمة ميلز أون ويلز والجمعيات الخيرية بي بي فور هومليس.