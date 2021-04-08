تشين سواب تجمع ٣ ملايين دولار من مستثمرين من بينهم ألاميدا ريسرش وإن جي سي فنتشرز

تام شمس - الخميس 8 أبريل 2021 09:55 صباحاً - أنهى جسر الأصول عبر السلسلة ومركز التطبيقات "تشين سواب" جولة تمويل استراتيجي بقيمة ٣ ملايين دولار بمشاركة بعض من أكبر الأسماء في مجال التمويل اللامركزي وصناعة العملات المشفرة.

ففي إعلان يوم ٧ أبريل، صرحت تشين سواب أنها جمعت الأموال من أجل تسريع رؤيتها لإنشاء مركز تطبيقات متعدد السلاسل ومتعدد الأصول.

تضمن المشاركون بعض الأسماء الكبيرة في مجال العملات المشفرة والتمويل اللامركزي مثل ألاميدا ريسرش، وذراع أوكي إكس في مشروع أوكي بلوك دريم فند وإن جي سي فنتشرز وسبارك ديجيتال كابيتال وميتاكونستانت فنتشرز وسي إم إس هولدينغز وريرستون كابيتال وإس آر سي كابيتال وداو فنتشررز وعدد من الشركات الأخرى.

تسمح منصة تشين سواب للمشروعات بالربط بين إيثريوم وباينانس سمارت تشين وهوبي إيكو تشين (Heco). وهي تخطط لإضافة حلول عبر السلاسل لبيتكوين وبولكادوت وسولانا في المستقبل وقد بدأت بالفعل مع جسر بولكاستارتر الذي تم إطلاقه في ٢١ مارس.

يدعم البروتوكول حاليًا ١٨ توكن من منصات مختلفة بما في ذلك العملات المستقرة RAI وFEI وPOLS من بولكاستارتر وتوكن VTX من فورتكس وSTRONG من سترونغ بلوك وعدد من القوائم الأكثر غموضًا والتي يمكن تبديلها بسلاسة بين سلاسل بلوكتشين الثلاثة المدعومة حاليًا.

وهو يخطط لإطلاق التوكن الخاص به والذي سيتم توزيعه لمستخدمي البروتوكول وحاملي توكن أنتي ماتر، MATTER. أنتي ماتر فاينانس هو بروتوكول تمويل لامركزي مشتق دائم خفيف الوزن متصل بالسلسلة يعمل حاليًا على شبكة اختبار.

تشين سواب هي واحدة من عدد من المنصات متعددة السلاسل التي دخلت مجال التمويل اللامركزي في الأشهر الأخيرة. حيث ستطلق شبكة السيولة اللامركزية THORChain ما تسميه "شبكة متعددة السلاسل" (MCCN) في ١٣ أبريل.