كيف تقوم البنوك بتحديد عمليات غسيل الأموال التي تشتمل على العملات المشفرة، شرحٌ مفصّل

تام شمس - الخميس 8 أبريل 2021 09:55 صباحاً - المعلومات هي مصدر قوة لمساعدة المؤسسات على تخفيف مخاطر التعرض غير المباشر للعملات المشفرة.

وعندما يتعلق الأمر بمنع غسيل الأموال في الأوراق المالية التقليدية، تحتاج البنوك إلى قدر معين من المعلومات لضمان قدرتها على إدارة أي مخاطر محتملة ينطوي عليها تسهيل هذه المعاملات. الأمر نفسه ينطبق على العملات المشفرة.

إذ يمكن أن يواجه البنك تحديات إذا واجه تعرضًا مباشرًا للعملات المشفرة - ولكن يمكن أيضًا أن يتعرض بشكل غير مباشر إذا كان أحد عملائه يتعامل باستخدام الأصول الرقمية.

هناك سلسلة من الفحوصات التي يمكن أن تساعد في إدارة مخاطر مكافحة غسيل الأموال: ممارسات اعرف عميلك واعرف مدفوعاتك واعرف سلوك العملاء واعرف شريكك.

نظرًا لحجم المعاملات التي يمكن للبنوك معالجتها على أساس يومي، فإن التأكد من أن عملية المراقبة مؤتمتة بالكامل أمر ضروري لتقليل احتمالية وقوع نشاط مشبوه عبر الشبكة.