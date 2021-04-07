بروتوكول Fei يكافح مع وجود خلل في حين أن المستخدمين غير قادرين على بيع التوكن

تام شمس - الأربعاء 7 أبريل 2021 11:54 مساءً - وضع تصحيح سوق العملات المشفرة يوم الأربعاء عبئًا ثقيلًا على مشروع Fei، وهو آخر محاولات إنشاء عملة مستقرة حسابية ستظل مستقرة في مواجهة اضطرابات السوق. وبسبب آليات البروتوكول الخاصة، أصبح من المستحيل بيع توكن FEI نظرًا لأن مجمع السيولة الرئيسي الخاص به يعرض سعرًا سلبيًا للتوكن.

بروتوكول Fei هو مشروع تم إطلاقه مؤخرًا وقد اجتذب على الفور المليارات من السيولة والقيمة الإجمالية المقفلة عن طريق بيع توكنات FEI، وهو عملة مستقرة خوارزمية تستخدم مفهوم القيمة الخاضعة للتحكم في البروتوكول للحفاظ على الارتباط بالدولار الأمريكي.

من العوامل الحاسمة لعمل البروتوكول يأتي مجمّع يونيسواب إيثريوم FEI، والذي يتحكم البروتوكول فيه إلى حد كبير. تم تصميم المجمّع صراحةً لتتبع سعر مجمّع إيثريوم مقابل تيثر قدر الإمكان. يرسل البروتوكول معظم عملات إيثريوم الذي يتلقاه من مشتري FEI إلى مجموعة حوافز إيثريوم FEI، مما يوفر بشكل مثالي الكثير من السيولة لتسهيل التداول.

للحفاظ على الارتباط، يحد البروتوكول من مقدار البيع الذي يمكن أن يحدث من خلال مجموعة الحوافز. ويحدث هذا عن طريق حرق جزء كبير من توكنات FEI المستخدمة في البيع، مما يؤدي إلى خفض سعره الفعلي بشكل كبير. عقوبة الحرق تساوي مربع المسافة المئوية لسعر FEI من الربط بمبلغ ١ دولار - بسعر ٠,٩ دولار، تكون العقوبة ١٠٠٪ تقريبًا. من الناحية العملية، تفشل معاملة التبادل ببساطة في ظل ظروف الأسعار هذه ولا يُسمح لأي شخص ببيع FEI على هذا المجمع.

تم تسليط الضوء على الموقف من قبل بانتيغ، المطور الأساسي في واي إيرن فاينانس، الذي جمع مخططًا لسعر Fei الفعال على مجموعته المحفزة:

المصدر: موجز بانتيغ على تويتر.

تجربة فاشلة أخرى، أم عطل مؤقت؟

تعني عقوبة الحرق الشديدة للغاية أن مجمع السيولة الرئيسي للمشروع، والذي يحتوي على أكثر من مليار دولار من إيثريوم ويخضع للتحكم بالبروتوكول، غير قابل للاستخدام لبيع توكنات FEI. يحتوي التوكن حاليًا على سوقين متوازيين رئيسيين: مجمع FEI-DAI من يونيسواب والبورصة المركزية MXC. على مجمع داي، لا يزال FEI يتداول عند ٠,٧٦ دولار أمريكي، لكن لديه سيولة إجمالية قدرها ١١ مليون دولار فقط، بينما تدعم MXC سيولة قدرها ٥٠٠٠٠٠ دولار في نطاق أعلى من ٠,٧ دولار. وعلى الرغم من وجود ٢,٤ مليار توكن من FEI متداولة، لا يمكن بيع سوى جزء ضئيل من المعروض حاليًا.

يمتلك بروتوكول Fei عدد من الداعمين والمستشارين الأقوياء، بما في ذلك المستثمرين مثل ايه ١٦ زي وكوين بيز فنتشرز وناسينت وفريمورك فنتشرز وباكلي فننتشرز. روبرت ليسنر، مؤسس كومباوند وروبت فنتشرز، داعم بارز أيضًا. وقد تعهد علنًا بشراء أي مبلغ من FEI بسعر ٠,٧ دولار، وحتى الآن، يبدو أنه لم يقبل أحد بالعرض.

وفي محادثة مع كوينتيليغراف، أوضح ليسنر أن البروتوكول في هذه الحالة بسبب خطأ:

"تستخدم Fei حوافز للحفاظ على الربط، من خلال تطبيق عقوبة عندما يبيع المستخدمون أقل من دولار واحد، ويدفعون مبلغ الخصم عندما يشتري المستخدمون Fei بأقل من دولار واحد. تم تعطيل آلية خصم الشراء أمس بسبب اكتشاف ثغرة أمنية؛ وفي الوقت الحالي، Fei لا تعمل".

في الواقع، يوضح الكتاب الأبيض للبروتوكول نهج "الجزرة والعصا" للحفاظ على الربط، مع عرض توكنات FEI إضافية للمتداولين الذين اشتروا بأقل من ١ دولار.