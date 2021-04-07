شركة ريوت بلوكتشين تشتري ٤٢٠٠٠ جهاز أنتمينر من بيتماين

تام شمس - الأربعاء 7 أبريل 2021 11:54 مساءً - قامت شركة ريوت بلوكتشين، وهي شركة تعدين للعملات المشفرة، بتوسيع أسطولها وقدرتها على التعدين من خلال طلب شراء جديد لعدد ٤٢٠٠٠ جهاز أنتمينر إس ١٩ جيه من بيتماين.

حيث قالت ميغان بروكس، مديرة العمليات بشركة ريوت، إن طلب الشراء الأخير يضع شركتها والولايات المتحدة في مركز صناعة تعدين بيتكوين:

"من خلال مضاعفة سعة معدل الهاش المخطط لها تقريبًا، تواصل شركة ريوت اتخاذ خطوات كبيرة إلى الأمام في زيادة حصة الشركة والولايات المتحدة في معدل هاش الشبكة العالمية. نحن فخورون بهذا الإنجاز وسنظل نركز على الاستمرار في تقييم الفرص الإضافية في المجال".

يأتي طلب الشراء، الذي تبلغ قيمته ١٣٨,٥ مليون دولار، كجزء من خطة نمو منسقة لزيادة معدل الهاش لتعدين بيتكوين (BTC) الخاص بشركة ريوت بشكل كبير. ونتيجة للطلبات الحالية والسابقة، قالت شركة ريوت إنه من المقرر أن تتلقى ما لا يقل عن ٣٥٠٠ جهاز أنتمينر إس ١٩ جيه شهريًا بدءًا من نوفمبر وحتى أكتوبر ٢٠٢٢.

حسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، تتوقع شركة ريوت تحقيق سعة معدل هاش تبلغ ٣,٨ إكساهاش في الثانية بحلول نهاية عام ٢٠٢١. وبمجرد نشرها، فإن الطلب الجديد البالغ ٤٢٠٠٠ جهاز أنتمينر سيزيد من السعة إلى ٧,٧ إكساهاش في الثانية.

وبمجرد تشغيل أسطول شركة ريوت للتعدين بكامل طاقته، سيتألف من ٨١١٥٠ جهاز أنتمينر، ٩٥٪ منهم من أحدث جيل من أجهزة التعدين أس ١٩.

انخفضت أسهم ريوت بلوكتشين بشكل حاد يوم الأربعاء، مما يعكس الاتجاه الهبوطي العام في سوق العملات المشفرة. حيث انخفض السهم بنسبة ٧٪ وقت كتابة المقالة ودخلت في مرحلة تصحيح بنسبة ٣٦٪ من أعلى مستوى سجله الشهر الماضي. والمثير للدهشة أن أدنى مستوى خلال ٥٢ أسبوعًا لشركة ريوت هو ٠,٩٣ دولار. حيث كان قد بلغ ذروته عند ٧٩,٥٠ دولارًا في منتصف مارس ويتم تداوله حاليًا فوق ٥٠ دولارًا للسهم.