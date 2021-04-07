اكتتاب IEO لمشروع ARNO لإنشاء مصادر طاقة للاستخدام الصناعي

الاكتتابات التي تكون عبر جمع التمويل للمشاريع عبر العملات المشفرة، وبروتوكولات البلوكشين والمعروفة ب ICO او IEO ليس بالضرورة أن تكون في مشروع عملة مشفرة أو مشروع بلوكتشين، إنما الطرح الأولي للعملة غرضه التمويل الحر للمشاريع، صحيح أن هذا النوع كان سبب في ظهور العديد من المشاريع المحتالة، إلا أنه جذب العديد من المشاريع التي ساهمت بشكل أساسي في تطور صناعة التشفير، وأيضا ساهمت في ظهور مشاريع خارج مجال التشفير والتي تحل العديد من المشاكل، والتي تستحق الاستثمار فيها، لأن عملة أو رمز المشروع سيعرف بالتأكيد ارتفاع مع الوقت لأن الشركة ستطلب مقابل خدماتها أو منتجها رمز المشروع الرسمي للاستفادة مما تقدمه، وهذا هو الحال مع مشروع ARNO مصادر طاقة ثانوية للاستخدام الصناعي والمنزلي تعتمد على خلايا بطاريات الرصاص الحمضية باستخدام مواد النانو الكربونية.

مشروع ARNO

مشروع ARNO مبادرة من أجل الاستفادة من التقنية لإنتاج المواد النانوية الكربونية، ولا سيما الأنابيب النانوية الكربونية ، وهياكل الجرافيت والجرافين المقسمة ، التي تم تطويرها وتنفيذها للاستخدام الصناعي من قبل فريق المشروع على مدار السنوات القليلة الماضية ، لإنتاج إضافات من أنواع مختلفة لمختلف مجالات التي تستغل هذا النوع من الإنتاج في سوق يقدر ب 8.70 مليار دولار بحلول سنة 2022.

يتيح ذلك فريق العلماء والمهندسين والتقنيين لدى المشروع استخدام الإضافات الخاصة لتخزين الطاقة ، وتحسين الكفاءة ، وزيادة قدرة البطاريات وعمرها ، والمزيد.

يستفيد مصنعو المنتجات الإلكترونية والمركبات الهجينة وأنظمة الطاقة أيضًا من خبرة الفريق الفنية ، والتي تتيح لهم إنشاء عروض أكثر مرونة عالية الأداء لمستخدميها النهائيين. بالنسبة لسوق البطاريات والطاقة ، تخدم الأنابيب النانوية الكربونية والجرافيت المقسم والجرافين:

المكونات الموصلة لأقطاب البطارية.

معدلات الريولوجيا للمعاجين والعجائن المستخدمة في تحضير أقطاب البطارية.

المعادلات الهيكلية والمسامية لأقطاب البطارية

مكثفات لتخزين الشحن.

هدف مشروع ARNO

في مخططات مشروع ARNO المستقبلية توسيع وتقديم مجموعة واسعة من المنتجات والحلول للعملاء في كل ركن من أركان العالم ، والتي ستخدم الصناعات الرئيسية و الحيوية المهمة مثل النقل والبنية التحتية والبيئة والمستهلكين. مشروع ARNO يقدم حلول الأداء التي تحل تحديات العملاء اليوم أثناء إعدادهم لتلبية احتياجات الغد. إن التزام ARNO بالابتكار مدفوع بشغف لتطوير أعمال العملاء من خلال الفهم العميق لصناعاتهم والاتجاهات العالمية التي تؤثر على عملياتهم.

ما الذي يقدمه مشروع ARNO للمستثمر

المشروع موجود منذ عدة سنوات بمنتج حقيقي عليه طلب كبير في السوق و يحتاج الى فريق متخصص و متطور في التقنية.

تطوير المشروع يعني أرباح عالية لمحافظ المستثمرين. الاستثمار في مشروع ARNO هو ربح واضح.

فريق المشروع يقدم خيارات مالية جديدة لزيادة الفرص في سوق بالعملات المشفرة و العملات الورقية.

خيارات متعددة من حيث سيولة رموز المشروع بحيث يمكن دائمًا استبدال رمز ARNO التي يحملها المستثمر بعملة مشفرة أخرى أو شراء بعض التطورات من الشركة.

مميزات المشروع وطرحه الأولى

أي رأس مال استثماري في العملة المشفرة ينطوي على مخاطر مالية كبيرة. و كأي مشروع هادف وصادق لا يضمن للمستثمرين أرباحا خيالية بين ليلة و ضحاها، ولكن فريق المشروع يعد بالعمل الجاد، وأيضا يعد بأن للرمز الذي سيكون محمولا من طرف المستثمر سيعرف طريقه نحو التطور و جعله أكثر سيولة.

فبمجرد إضافة رمز ARNO إلى البورصات ، سيقوم فريق المشروع بطرح كمية معينة من الرموز المميزة للمزاد ، وعندما يتم شراء الرموز المميزة من قبل المشاركين المستثمرين ، سيقوم فريق المشروع بايقاف إدخال أي كمية اضافية من إجمالي الرمز الذي الى تلك المنصات. المزاد سيقام من قبل التجار الذين لا علاقة لهم بالمطورين.

رمز المشروع هو أداة التسوية الرئيسية للجزء الاقتصادي من المشروع. يتضمن النظام الاقتصادي الكامل للمشروع الاستخدام النشط لرمز ARNO. النظام الاقتصادي للمشروع سيتخدام فقط رمز ARNO لكل ما يتعلق به.

مشروع ARNO مادي و هو منجز من قبل و يعمل الآن مع عملاء حقيقيين، و حملة بيع رمز ARNO ما هي الا من أجل جذب رأس مال عالمي للمشروع وتطويره منتجاته في كل العالم ليستفيد من مستقبل جديد للطاقة.

معلومات عن رمز ARNO

يعتمد رمز ARNO على نظام و بروتوكول الاثريوم ERC-20

إجمالي المعروض من الرمز المميز هو 50 مليون رمز، و لا يمكن إصدار أكبر من ذلك الرمز.

سيتم بيع و توزيع ما قيمته 8% من إجمالي الرموز في عملية، ICO أو IEO.

سيتم إنفاق الأموال التي تم جمعها لمرحلة الاكتناب ICO على تطوير المشروع ، وشراء المعدات اللازمة ، والاستثمار في الاختبار والتطوير. سيتم أيضًا تخصيص المبلغ المطلوب للإدراج في البورصات من أجل تداول رمز ARNO بكل حرية.

لماذا هي فرصة جيدة للاستثمار في المشروع

الاستثمار في المشروع، على المدى القريب، ستكون قادر على تداول الرموز المميزة ARNO ربما بأضعاف سعر الشراء، وأيضا الاستفادة من منتجات المشروع والتي تعرف بالطلب الزائد، خصوصا في أن العالم تزداد حاجته إلى الطاقة أكثر فأكثر.

أما الاستثمار في رموز المشروع على المدى العديد، هي من خلال دعم مشروع حقيقي خارج مشاريع العملات المشفرة والبلوك شين، لأولئك الذين يؤمنون بالاستثمار في المشاريع الغير رقمية.

قبل أن تقرر الاستثمار، ادرس المشروع جيدا عبر موارد معلوماته الرسمية

الوثيقة البيضاء للمشروع : https://arno-token.com/docs

الموقع الرسمي : https://arno-token.com