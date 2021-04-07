نيو كيند أوف نتورك (NKN) تكتسب ٣٤٠٪ لتصبح "أكبر شبكة بلوكتشين في العالم"

تام شمس - الأربعاء 7 أبريل 2021 04:37 صباحاً - تتمثل إحدى العلامات الواضحة لموسم العملات البديلة المتنامي عندما تبدأ المشاريع الغامضة والأقل شهرة في تحقيق مكاسب هائلة بينما يتدافع المتداولون للقفز على ارتفاع الأسعار.

وقد ظهرت نيو كيند أوف نتورك (NKN) خلال الشهر الماضي كواحدة من هؤلاء الرابحين المفاجئين، حيث ارتفعت بنسبة ١٤٠٠٪ من أدنى مستوى عند ٠,٠٥٢ دولار يوم ٨ مارس إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٠,٧٧٩ دولار يوم ٦ أبريل.

مخطط زوج NKN مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

NKN هو بروتوكول اتصال شبكي من نظير إلى نظير ونظام بيئي يستخدم الحوافز الاقتصادية "لتحفيز مستخدمي الإنترنت على مشاركة اتصالات الشبكة واستخدام النطاق الترددي غير المستخدم".

ومنذ إطلاقه في يناير ٢٠١٨، نما المشروع بشكل مطرد مجتمعه النشط ليصبح بهدوء "أكبر شبكة بلوكتشين في العالم من حيث عقد الإجماع الكامل" وفقًا لموقع الويب الخاص بالمشروع، مع ٦٧٢٦٦ عقدة تعمل حاليًا على الشبكة والقدرة لدعم الملايين من عقد التوافق الكامل.

أداة باينانس ستاكينغ تساعد على إشعال سعر NKN

بدأت حركة السعر لتوكن NKN في الانتعاش بعد إعلان باينانس في ١١ مارس أن حاملي NKN يمكنهم ربح ٢٠٪ في نسبة العائدات السنوية على ممتلكاتهم إذا قاموا بإيداعها في حساب التوفير باينانس الخاص بهم.

استمر زخم المشروع في التزايد خلال الأسابيع التالية حيث بدأت التحركات في سعر التوكن في جذب المزيد من الاهتمام.

وقد ساعدت الحلول التي تقدمها الشبكة أيضًا على زيادة قاعدة مستخدميها، مع منتجات مثل تطبيق المراسلة إن موبايل الذي يقدم خدمة مراسلة خاصة قادرة على التنافس مع واتساب وإن كونكت، وهو حل فريد للوصول عن بعد مع التركيز على الحفاظ على الأمن والخصوصية.

ووفقًا للمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لشركة NKN، بروس لي، فإن أداء NKN خلال الشهر الماضي مرتبط إلى حد كبير بالمشاعر الصعودية العامة لسوق العملات المشفرة الأوسع والتركيز مؤخرًا على المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية للويب ٣.٠ مثل فايلكوين (FIL) وستورج.

سلط لي الضوء أيضًا على تأثير القائمين بالتعدين على السوق وأشار إلى مجتمع التعدين القوي في NKN وتركيزه على الويب ٣.٠ كقوى دافعة وراء النمو الأخير للبروتوكول.

حيث قال لي:

"إن NKN عبارة عن بنية تحتية للويب ٣.٠ (الشبكات ونقل البيانات) ولها مجتمع تعدين قوي. يتم تعدين ٣٠٪ من توكنات NKN أو يتم تعدينها".

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون رؤية الاستثمار المؤسسي في مشروع لإثبات صحته، سلط لي الضوء على حقيقة أن كوين بيز كستدي تقدم دعمًا لتوكن NKN، والذي يشير إلى "مستوى معين من الجودة للمشروع" وفقًا له.

مع استمرار وضع الأساس للويب ٣.٠ وتدخل المشاريع اللامركزية في الوعي السائد، وضعت NKN نفسها بهدوء لتشهد المزيد من الصعود حيث أصبحت تقنية بلوكتشين أكثر تكاملًا مع البنية التحتية التقنية والمالية.

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