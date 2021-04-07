ريبل تحصل على إمكانية الوصول إلى مناقشات هيئة الأوراق المالية والبورصات حول تعريف أصول العملات المشفرة كأوراق مالي

تام شمس - الأربعاء 7 أبريل 2021 04:37 صباحاً - تم منح ريبل لابز حق الوصول إلى مستندات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية "التي تعبر عن تفسير الوكالة أو وجهات نظرها" حول موضوع أصول العملات المشفرة.

فوفقًا للو ٣٦٠، وافقت قاضية الولايات المتحدة سارة نيتبيرن على "جزء كبير" من طلب المدعى عليهم، محددةً أن محاضر هيئة الأوراق المالية والبورصات أو المذكرات المتعلقة بالعملات المشفرة يمكن اكتشافها على الأرجح. وقد أكدت نيتبورن أنه لا يلزم إنتاج اتصالات البريد الإلكتروني للموظفين.

سمحت نيتبورن أيضًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات وريبل بتقديم الطعن على الحكم.

في ديسمبر، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية تزعم أن شركة ريبل لابز، ومديرها التنفيذي براد غارلينغهاوس، ورئيس مجلس الإدارة كريستيان لارسن، قد جمعوا ١,٣٨ مليار دولار من خلال عرض أوراق مالية غير مرخص في أغسطس ٢٠١٣.

وقد طعنت ريبل في دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، مدعيةً أن توكن XRP يشبه بيتكوين أو إيثريوم - وكلاهما صنفته هيئة الأوراق المالية والبورصات كسلع، بالإضافة إلى انتقاد السنوات الثماني التي استغرقتها الوكالة لتقديم شكواها ضد الريبل.

تشير لو ٣٦٠ إلى أن محامي غارلينغهاوس، ماثيو سولومون، يعتقد أنه قد يكون "الأمر قد انتهى" بالنسبة لدعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات إذا وجدوا دليلًا على أن الهيئة التنظيمية قد اعتبر توكنات XRP شبيهة بعملات بيتكوين أو إيثريوم، مشيرًا إلى أن الاختصاص التنظيمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات لا يمتد لما بعد الأوراق المالية.

ونظرًا لأن هيئة الأوراق المالية والبورصة قد استغرقت ثماني سنوات لتقديم شكواها ضد ريبل، يعتقد محامو الشركة أيضًا أن بإمكانهم تقويض مطالبات هيئة الأوراق المالية والبورصات في حالة تمكنهم من تقديم مستندات تظهر قرارات متناقضة فيما يتعلق بتصنيف الجهة التنظيمية لتوكن XRP.

وقد صرح سليمان قائلًا: "نحن بحاجة إلى هذا الاكتشاف للدفاع عن أنفسنا".

ومع ذلك، انتقد دوغان بليس، محامي هيئة الأوراق المالية والبورصات، المتهمين لسعيهم إلى تقديم الهيئة "للمحاكمة" من خلال التدقيق في مداولاتها الداخلية، بدلًا من الدفاع عن أفعال الشركة غير المشروعة المزعومة، قائلًا:

"تصرفات الجهة المروجة هي ما يجب التركيز عليه هنا."

خلال الإجراءات، لاحظ القاضي نيتبورن اهتمامًا عامًا كبيرًا بجلسة الاستماع، حيث اتصل أكثر من ٥٠٠ شخص من خلال رقم هاتف عام لمراقبة القضية. كما حذر القاضي أحد الأفراد لإعادة بث الصوت من جلسة الاستماع في انتهاك للوائح نيويورك.

حبق قال القاضي: "كل من يتورط في هذا السلوك قد يخضع لعقوبات جنائية".

خارج المحكمة

في ٦ أبريل، غرد المحامي جيريمي هوغان، الذي يراقب القضية باهتمام، على تويتر لمشاركة أمر صادر عام ٢٠١٦ بالإيقاف والكف والذي كان يستهدف مستشارًا لشركة ريبل لابز في ذلك الوقت وتم وصفت الشركة فيه بأنها "شركة عملة رقمية".

وأضاف هوغان: "يجب أن تشرح هيئة الأوراق المالية والبورصة الآن للمحكمة كيف تحولت" العملة الرقمية "إلى "أوراق مالية رقمية".

كان سعر XRP في حالة جيدة هذا الشهر على الرغم من شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، حيث ارتفع التوكن بنسبة ١٠٠٪ تقريبًا منذ بداية أبريل. وقد ارتفع سعر XRP بنسبة ٢٠٪ تقريبًا خلال الأرع وعشرين ساعة الماضية ويتم تداوله حاليًا مقابل ١,٠٨ دولار.