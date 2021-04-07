نظام مكافآت يسمح لمستخدمي تطبيق مراسلة لامركزي بكسب العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 7 أبريل 2021 12:49 صباحاً - تتيح شركة ميك سينس لابز، وهي شركة تطبيقات لا مركزية يدعمها الرأسمالي الاستثماري "تيم درابر"، الآن لمستخدمي تطبيق المراسلة الاجتماعية الخاص بها كسب مكافآت في العملات المشفرة.

ووفقًا لإعلان صادر عن ميك سينس، أطلقت شركة التكنولوجيا ميزة مكافآت العملات المشفرة يوم الاثنين على تطبيق سينس تشات الذي تم تطويره لأول مرة في عام ٢٠١٨. ويقال إن التطبيق يسمح للمستخدمين بكسب توكنات SENSE الأصلية للشركة من خلال التفاعل مع الآخرين عبر الإنترنت، والاشتراك في قنوات مختلفة ودعوة مستخدمين جدد وإنشاء سلاسل رسائل.

حيث أوضحت كريستال روز بيرس، الرئيس التنفيذي لشركة ميك سينس وزوجة الشخصية المثيرة للجدل في مجال العملات المشفرة "بروك بيرس"، إن المشروع تم إنشاؤه ليكون خاليًا من جمع البيانات من طرف ثالث والذي يرتبط عادةً بوسائل التواصل الاجتماعي رفيعة المستوى وشركات تطبيقات المراسلة مثل فيسبوك. وهي تدّعي أن مستخدمي التطبيق سيحتفظون بالسيطرة على بياناتهم مع الحفاظ على الخصوصية.

حيث قالت بيرس: "نعتقد أن بيانات الشخص خاصة به بشكل فريد، ويجب أن تكون قيمة تلك البيانات ملكه". مضيفةً أنه: "باستخدام سينس شات، يتم تمكين الأعضاء من التحكم بشكل أكبر في تجربتهم، ومكافأة بعضهم البعض، وتنظيم المحتوى باستخدام توكنات SENSE الخاصة بهم كـ" تصويت"."

حتى تطبيقات المراسلة التي تم إنشاؤها بهدف الحفاظ على خصوصية المستخدمين تعرضت لانتهاكات جسيمة. ففي العام الماضي، عانى تيليغرام من تسرب بيانات أدى إلى كشف بعض البيانات الشخصية لمستخدميه على الشبكة المظلمة. وفي حين يقبل تطبيق المراسلة سيغنال التبرعات في العملات المشفرة، قد يكون سينس شات أحد التطبيقات القليلة الموجهة نحو الخصوصية لتقديم مكافآت العملات المشفرة.

تُقدر قيمة SENSE، استنادًا إلى إيوس بلوكتشين، بسعر ٠,٠٠٥٩١٨ دولارًا في وقت كتابة المقالة بقيمة سوقية تزيد عن ١٠ ملايين دولار.