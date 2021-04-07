ألاميدا ريسرش تستثمر ٤ ملايين دولار في مشروع تمويل لامركزي فيتنامي

تام شمس - الأربعاء 7 أبريل 2021 12:49 صباحاً - قامت ألاميدا ريسرش بتوسيع محفظتها الاستثمارية من خلال تخصيص ٤ ملايين دولار لكوين ٩٨ فاينانس، وهي منصة تمويل لامركزية صاعدة من فيتنام، وفقًا لموقع أخبار التكنولوجيا المالية الصينية "تشين نيوز".

يقال إن كوين ٩٨ فنتشزر، وهي شركة رأس المال الاستثماري وراء كوين ٩٨، تدير أكبر صندوق للعملات المشفرة في فيتنام وهي أيضًا داعم رئيسي لصندوق سولانا إيكوسيستم، الذي جمع مؤخرًا ٤٠ مليون دولار في استثمارات استراتيجية من بورصات العملات الرقمية الرئيسية.

حسبما تشير تشين نيوز، تدير كوين ٩٨ بورصة ومحفظة لامركزية، حيث بلغ إجمالي حجم المعاملات ٢٠ مليون دولار في مارس. تضم البورصة ما يقرب من ٢٠٠٠٠٠ مستخدم، معظمهم في جنوب شرق آسيا.

ألاميدا ريسرش هي شركة استثمار كمي تدير أكثر من ١٠٠ مليون دولار من الأصول الرقمية. كما أنها تدير FTX، وهي واحدة من أكبر بورصات المشتقات في جميع العملات المشفرة، حيث بلغ حجم التداول ١١,٣ مليار دولار حتى يوم الثلاثاء.

توجد ألاميدا في خضم جنون استثماري حيث تسعى الشركة إلى توسيع ميزانيتها العمومية والحصول على مركز أقوى داخل قطاع العملات المشفرة. في مارس، استثمرت ألاميدا مليوني دولار في إفيشنت فرونتير، صانع سوق العملات المشفرة الخوارزمي في تل أبيب. خلال نفس الشهر، خصصت ألاميدا ٢٠ مليون دولار لشركة ريف فاينانس، وهي منصة التمويل اللامركزي مقرها بولكادوت.

حقق سوق التمويل اللامركزي علامة فارقة كبيرة يوم الثلاثاء بعد كسر ١٠٠ مليار دولار من إجمالي القيمة المقفلة. فحسبما أفاد كوينتيليغراف، وصل إجمالي القيمة المقفلة في قطاع التمويل اللامركزي إلى أقل من ٢١ مليار دولار في بداية عام ٢٠٢١.