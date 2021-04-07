شركة باكسوس تتقدم للحصول على ترخيص مع هيئة الأوراق المالية والبورصات بعد الاختبارات التجريبية الناجحة

تام شمس - الأربعاء 7 أبريل 2021 12:49 صباحاً - أعلنت باكسوس، وهي شركة عملات مستقرة مقرها الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء أنها ستتقدم بطلب للحصول على ترخيص وكالة مقاصة رسمية لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، في خطوة من شأنها أن تجلب حالة استخدام عملية أخرى لتقنية بلوكتشين في الأسواق التقليدية.

وحسبما ذكرت وكالة رويترز، فإن سعي باكسوس للحصول على ترخيص وكالة يأتي بعد اختبار تجريبي ناجح لنظام التسوية في نفس اليوم. شارك كريدي سويس، وهي مؤسسة مالية مقرها زيورخ، وإنستينت، الذراع التجاري لشركة نومورا هولدينغز، في البرنامج التجريبي من خلال تسوية تداولات الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة في نفس اليوم.

تقول باكسوس إن التداولات مثلت أول تطبيق مباشر لتكنولوجيا بلوكتشين للأسهم الأمريكية. يستغرق الأمر حاليًا يومين لتسوية صفقة في أسواق الأسهم في الولايات المتحدة، وقد اكتسبت الجهود المبذولة لتقصير هذا الوقت زخمًا في أعقاب ملحمة غيم ستوب.

يجب على الكيانات التسجيل لدى هيئة تنظيم الأوراق المالية الأمريكية قبل تشغيل غرفة مقاصة. وحسبما تشير هيئة الأوراق المالية والبورصات:

"المادة ١٧ إيه من قانون الأوراق المالية لعام ١٩٣٤ (" قانون البورصة ") والمادة ١٧ إيه بي ٢-١ تتطلب من الكيان التسجيل لدى المفوضية أو الحصول على إعفاء من التسجيل قبل أداء وظائف وكالة المقاصة."

تصدرت باكسوس عناوين الصحف أواخر العام الماضي عندما جمعت ١٤٢ مليون دولار من كبار المستثمرين بما في ذلك باي بال وميثريل كابيتال لتوسيع البنية التحتية للأسواق المالية. تسعى جهة إصدار العملة المستقرة أيضًا إلى الحصول على الموافقة لتصبح بنك عملات مشفرة منظم بالكامل.