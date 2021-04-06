كوين ماركت كاب يزيل بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية من أداة تعقب أسعار بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 6 أبريل 2021 08:54 مساءً - قام موقع كوين ماركت كاب بتتبع أسعار العملات المشفرة بإزالة العديد من البورصات الكورية الجنوبية من حساباتها لسعر بيتكوين حيث انخفضت العملة إلى أقل من ٥٨٠٠٠ دولار مرة أخرى.

واعتبارًا من اليوم، لا يُظهر متتبع أسعار بيتكوين من كوين ماركت كاب أي بيانات من بورصات العملات المشفرة الكورية الجنوبية الرئيسية بما في ذلك أبّيت وبيتهامب وكوين ون وكوربيت. يستخدم موقع الويب بيانات من العديد من البورصات لتقدير متوسط ​​سعر العملات المشفرة. وفي وقت كتابة المقالة، كان سعر بيتكوين (BTC) هو ٥٧٧٢١ دولارًا، بعد أن انخفض أكثر من ٢٪ هذا الصباح.

وفي حديثها إلى كوينتيليغراف، قالت مولي جين زوكرمان، مديرة المحتوى في كوين ماركت كاب، إن الإزالة كانت بسبب فرق السعر الذي لوحظ في بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية. ويقدر مزود تحليلات العملات المشفرة أن سعر بيتكوين أعلى بحوالي ٦٪ من سعره في البورصات الأخرى.

حيث قالت زوكرمان: "إذا استقرت الأسعار في بورصات كوريا الجنوبية، فسنضيف البيانات مرة أخرى، لكن هذا لم يحدث بعد".

صرح كوين ماركت كاب أن مؤشر أسعار بيتكوين الخاص به هو الوحيد الذي تأثر اليوم، بالنظر إلى الحجم الكبير لأصل العملة المشفرة في بورصات كوريا الجنوبية. في الشهر الماضي، تجاوز حجم المعاملات في سوق العملات الرقمية في كوريا الجنوبية متوسط ​​حجم المعاملات اليومية لسوق الأوراق المالية في البلاد لفترة وجيزة، مدفوعًا جزئيًا بسعر بيتكوين الذي وصل إلى مستوى غير مسبوق.