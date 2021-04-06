رئيس شركة توبس: "التوكنات غير القابلة للإتلاف تعمل على تسريع التحول الرقمي"

تام شمس - الثلاثاء 6 أبريل 2021 08:54 مساءً - أعلنت توبس، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع بطاقات التداول في العالم، مؤخرًا عن عزمها متابعة طرح عام بعد الانفجار في السوق الرقمية.

ففي مقابلة مع سكواك بوكس على قناة سي إن بي سي، قال مايكل إيسنر، رئيس شركة توبس، إن الجانب الرياضي والترفيهي من الأعمال - تنتج الشركة أيضًا حلويات مثل العلكة - يمتلك جزء رقمي بنسبة ٢٥٪ وأن هذه النسبة في تزايد. حيث أوضح إيسنر أن انفجار التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFTs)، على بلوكتشين "من المرجح أن يجذب الجميع" مع طرح الشركة للاكتتاب العام.

وأوضاف قائلًا: "ينمو [الجانب الرقمي من الأعمال] بسرعة كبيرة":

"وباستخدام بلوكتشين، سنكون قادرين على المشاركة في السوق الثانوية. وقد كنا من قبل نشارك فقط عندما وضعنا البطاقات التناظرية".

تخطط توبس للاكتتاب العام من خلال الاندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC). وفي هذه الحالة، سوف تستحوذ شركة مودريك كابيتال، المدرجة بالفعل في بورصة ناسداك، على شركة توبس. ويمكن أن يتجاوز هذا مسار الاكتتاب العام الأولي التقليدي بشكل فعال. وبحسب ما ورد تقدر شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص قيمة توبس عند ١,٣ مليار دولار، مع توقع الانتهاء من الصفقة هذا العام.

اشترى إيسنر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة والت ديزني، شركة توبس من خلال شركته الاستثمارية وماديسون ديربورن بارتنرز في أكتوبر ٢٠٠٧. وقال رئيس شركة توبس إنه اشترى الشركة "بهدف جعلها رقمية".

"هذه هي الميزة: التحول الرقمي تمامًا، مع بقاء التناظرية في مكانها."

مع ازدياد شهرة تكنولوجيا العملات المشفرة و بلوكتشين، قفزت الذراع الرقمية للشركة إلى مجال التوكنات غير القابلة للإتلاف من خلال إنشاء مقتنيات رقمية عصرية.