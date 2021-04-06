كوين بيز وسكوير تقودان جهود ضغط العملات المشفرة الجديدة

تام شمس - الثلاثاء 6 أبريل 2021 08:54 مساءً - شكّل أصحاب المصلحة الرئيسيون في مشهد العملات المشفرة، مثل كوين بيز و سكوير، تحالفًا لتحسين التواصل مع صانعي السياسات والمنظمين بشأن موضوع لوائح العملات المشفرة. وينضم إليهم لاعبون رئيسيون آخرون في مجال العملات المشفرة، مثل فيديليتي ديجيتال أسيت وشركة الاستثمار بارادايم التي تركز على العملات المشفرة.

يهدف CCI، الذي يرمز إلى مجلس العملات المشفرة للابتكار، إلى تسهيل الحوار البناء مع الحكومات والهيئات التنظيمية حول فوائد العملات المشفرة، وفقًا للتفاصيل المنشورة على موقع المجموعة على الويب.

نص مقتطف من موقع مجلس العملات المشفرة للابتكار على الويب:

"يدعم مجلس العملات المشفرة للابتكار الحكومات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم في الجهود المبذولة لتشكيل وتشجيع التنظيم المسؤول للعملات المشفرة بطريقة تطلق العنان للإمكانيات وتحسن الحياة."

وفقًا لمجلس العملات المشفرة للابتكار، سيساعد التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة التنظيميين على فصل "الحقيقة عن الإدراك" فيما يتعلق بالعملات المشفرة.

وفي الواقع، غالبًا ما تردد الخطابات المناهضة للعملات المشفرة التي يتبناها المنظمون في جميع أنحاء العالم تحريفات حول مجال العملات المشفرة. ففي فبراير الماضي، أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" أن العملات المشفرة تستخدم بشكل متزايد في الأنشطة الإجرامية.

ليست يلين وحدها في مثل هذه التأكيدات على الرغم من الأبحاث الحالية التي تظهر أن الحصة الإجرامية للتجارة العالمية للعملات المشفرة أقل من ١٪.

يُعد مجلس العملات المشفرة للابتكار أحدث جهود ضغط تركز على العملة المشفرة تظهر مع مجموعات مثل رابطة بلوكتشين وكوين سنتر التي تعمل أيضًا على وضع لوائح معقولة للعملات المشفرة.