عملة بيتكوين تنخفض إلى أقل من ٥٨ ألف دولار بينما تتطلع بلومبرغ إلى سعر ٨٠ ألف دولار بيتكوين في الربع الثاني

تام شمس - الثلاثاء 6 أبريل 2021 08:54 مساءً - عكست بيتكوين (BTC) مكاسبها الأخيرة لتخسر ١,٥٪ يوم ٦ أبريل حيث ظل المضاربون على الارتفاع محبطين مع عدم وجود علامة على هجوم على أعلى المستويات على الإطلاق.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار لمدة ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

من المحتمل أن تسحق عملة بيتكوين المقاومة البالغة ٦٠ ألف دولار

أظهر أسواق كوينتيليغراف الاحترافية وتريدينغ فيو قيعان محلية بلغت ٥٧٣٤٠ دولارًا خلال يوم الثلاثاء بعد محاولة فاشلة أخرى في التعامل مع مقاومة ٦٠ ألف دولار.

وعلى الرغم من كونه بعيدًا عن أعلى مستوياته على الإطلاق عند ٦١٧٠٠ دولارًا بآلاف الدولارات، إلا أن زوج بيتكوين مقابل الدولار لم يكن قادرًا على إبعاد البائعين إلى الأبد. أثناء التراجع، بقيت آخر حزمة من المقاومة في مكانها.

أثار هذا التباطؤ في السوق الصاعدة ٢٠٢٠-٢٠٢١ قلق البعض، لكن المحللين المحترفين ظلوا صامدين في تقييماتهم المتفائلة لأكبر عملة مشفرة.

ومن بينهم كانت بلومبرغ إنتليجنس، التي توقعت يوم الثلاثاء أن الربع الثاني من المرجح أن يحقق طفرة أخرى إلى ٨٠ ألف دولار أكثر من التحرك الاستثماري إلى ٤٠ ألف دولار.

"لقد تجاوز اعتماد العملة المشفرة المعيارية كأصل احتياطي عالمي العتبة السائدة، كما نراها، وموجة السوق آخذة في الارتفاع. لقد حول هذا السيناريو النقطة المحورية في تحليلنا لعام ٢٠٢١ نحو مؤشرات أكثر تقنية من نطاق أوسع من المقاييس الأساسية والمتعلقة بالسلسلة في السنوات القليلة الماضية "، حسبما جاء في تقرير جديد.

"السيناريو الأكثر ترجيحًا للربع الثاني هو اختراق مقاومة ٦٠ ألف دولار والتوجه نحو ٨٠ ألف دولار. ومن غير المرجح أن يكون هناك دعم نحو ٤٠ ألف دولار، من وجهة نظرنا."

يُعرف مايك ماكغلون، كبير استراتيجيي السلع في بلومبرغ، الذي كتب التقرير، بأنه مضاب على صعود بيتكوين، وتتناغم وجهة نظره مع منظور موارد التحليلات المختلفة التي تأتي مع أسبابها الخاصة للثقة في السوق.

وقد أشار إلى أنه من حيث الأصول الاحتياطية، فإن بيتكوين هي أرض مغتصبة كانت مخصصة للذهب. وأضاف أن المعدن الثمين "سيكون له دائمًا مكانًا في مجموعات المجوهرات والعملات المعدنية"، "لكن معظم المؤشرات تشير إلى تسارع وتيرة عملات بيتكوين محل المعدن كمخزن ذي قيمة في محافظ المستثمرين."

ولخص التقرير أن "الأسس الأساسية والفنية للبيتكوين تتحسن بينما يتدهور الذهب".

صحوة العملات البديلة تشهد مكاسب

وفي الوقت نفسه، كان لدى العملات الرقمية البديلة الكثير للاحتفال به أكثر من مستثمر بيتكوين العادي في اليوم، حيث أضافت العملات المشفرة ذات رؤوس الأموال الكبيرة نموًا أسبوعيًا قويًا.

ومن بينها كانت إيثريوم (ETH)، والتي سجلت لتوها أعلى مستوياتها على الإطلاق عند حوالي ٢١٥٠ دولارًا، وريبل، التي كسرت حاجز ١ دولار لأول مرة منذ عام ٢٠١٨ قبل التصحيح.

اكتسبت باينانس كوين (BNB)، ثاني أكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، ٣,٤٪ لتصل إلى ٣٨٨ دولارًا، محققة مكاسب أسبوعية بأكثر من ٣٣٪.

أعلن المتداول الشهير على تويتر ريكت كابيتال أن "العملات الكبيرة ذات رؤوس الأموال الكبيرة تستيقظ".

اقترح الرسم المصاحب أن العملات البديلة الأصغر ستشعر بالفائدة بمجرد تفوق العملات الكبيرة في الأداء. وحسبما أفاد كوينتيليغراف، فإن العملات الرقمية البديلة عادة ما تكون أفضل حالًا بمجرد أن تقضي بيتكوين فترة زمنية مناسبة في مرحلة توحيد بعد موجة صعودية.

بلغت هيمنة القيمة السوقية للبيتكوين ٥٥,١٪ خلال اليوم، وهو أدنى مستوى لها منذ مايو ٢٠١٩.