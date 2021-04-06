أسهم ماراثون ديجيتال ترتفع بعد أن زادت الشركة من قدرة تعدين بيتكوين في الربع الأول

تام شمس - الثلاثاء 6 أبريل 2021 02:42 صباحاً - ارتفعت أسهم ماراثون ديجيتال هولدينغز (MARA) يوم الاثنين بعد أن أعلنت شركة التعدين للعملات المشفرة عن زيادة كبيرة في قدرة التعدين في الربع الأول، مما سمح لها بزيادة حصتها في بيتكوين (BTC) بهامش كبير.

حيث قفز سهم MARA بنسبة ١٥,٨٪ ليغلق عند ٥٦,٥٦ دولارًا، مسجلًا أعلى مستوى جديد على الإطلاق. وكان سهم شركة تعدين العملات المشفرة قد ارتفع بنسبة تصل إلى ١٧,١٪ في وقتٍ سابق من اليوم.

سعر سهم ماراثون ديجيتال يغلق عند أعلى مستوى له على الإطلاق. المصدر: تريدينغ فيو

وبالمقارنة، ارتفع مؤشر ناسداك المركب الذي يركز على التكنولوجيا بنسبة ١,٧٪ يوم الاثنين. وفي الوقت نفسه، تقدم صندوق ١٠ كريبتو إندكسفند من بيتوايز بنسبة ١,٩٪

بالقيم الحالية، تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لشركة ماراثون ديجيتال ٥,٦ مليارات دولار، مما يجعلها من بين أكبر أسهم شركات العملات المشفرة.

أعلنت شركة ماراثون عن تعدين ١٩٦ بيتكوين في الربع المنتهي في ٣١ مارس، ليصل إجمالي مقتنياتها إلى ٥١٣٤,٢ بيتكوين، حسبما أعلنت الشركة يوم الإثنين. بالقيم الحالية، تبلغ قيمة مقتنيات ماراثون من بيتكوين ما يقرب من ٣٠٢ مليون دولار.

بالإضافة إلى تعدين الأصول الرقمية، اشترت ماراثون ٤٨١٢,٦٦ بيتكوين في يناير بمتوسط ​​سعر ٣١١٦٨ دولارًا.

تمكنت الشركة من توسيع نطاق عمليات التعدين في الربع الأول بعد تلقي ١٠٣٠٠ من أجهزة التعدين برو أسيك إس ١٩ من بيتماين. يتكون أسطول ماراثون للتعدين الآن من ٥٨٠٠ جهاز تعدين تولّد بشكل جماعي ٠,٧١ إكساهاش في الثانية في قوة الهاش.

بلغ النقد في الصندوق ٢١٢ مليون دولار في نهاية الربع الأول. وبلغ إجمالي السيولة، التي تُعرّف على أنها حيازات نقدية وبيتكوين، حوالي ٥١٣,٩ مليون دولار.