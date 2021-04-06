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تام شمس - الثلاثاء 6 أبريل 2021 12:48 صباحاً - بيتكوين دوت كوم، وهو مصدر أخبار العملات المشفرة والتعدين والمحافظ، ليس معروضًا للبيع وفقًا لرائد الأعمال ومالك الموقع روجر فير.
ففي يوم الإثنين، ظهر موقع بيتكوين دوت كوم باعتباره "نطاقًا متميزًا" متاحًا للشراء على غو دادي دوت كوم، أكبر مسجل نطاقات في العالم، بسعر لا يقل عن ١٠٠ مليون دولار.
تواصل غو دادي غو دادي على تويتر وطالب بإزالة العرض على الفور، قائلًا:
"يُرجى إزالة هذه الأخبار المزيفة التي تضر بعلامتي التجارية الحقيقية."
أكد فير، الذي كان مستثمرًا متعطشًا للعملات المشفرة منذ أوائل عام ٢٠١١، لكوينتيليغراف أن قائمة النطاق هي "أخبار مزيفة، وربما حتى مجرد مثال آخر على هجوم قذر على بيتكوين كاش من قبل مناصري بيتكوين متطرفين. تمامًا مثل الوقت الذي غمروا فيه كل عنوان بريد إلكتروني في بيتكوين دوت كوم بالبريد العشوائي الذي استمر حتى يومنا هذا."
BCH هو رمز مؤشر بيتكوين كاش - وهو ناتج انقسام كلي لبيتكوين يعتقد مستخدموه أنه يتماشى بشكل وثيق مع الأصل المتصور في الورقة الإصدار الأصلي لساتوشي ناكاموتو. ارتفعت عملة بيتكوين كاش بنسبة ١١,٣٪ يوم الاثنين ليتم تداولها عند ٦٢٤ دولارًا، وفقًا لكوين غيكو.
في وقت كتابة هذه المقالة، يبدو أن غو دادي قد أزال العرض تمامًا، على الرغم من عدم تقديم مزيد من التوضيح.
كانت هذه تفاصيل خبر روجر فير ينتقد غو دادي لإدراج موقع "بيتكوين دوت كوم" بشكل خاطئ على أنه "معروض للبيع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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