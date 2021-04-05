مستخدمو أفضل بورصة عملات مشفرة هندية يبلغون عن رؤية "٠" في رصيدهم أثناء انقطاع الخدمة

تام شمس - الاثنين 5 أبريل 2021 05:41 صباحاً - شهدت بورصة العملات المشفرة الهندية الرئيسية وزيركس اضطرابات ناجمة عن فشل النظام لأكثر من أربع ساعات يوم الأحد.

ففي تغريدة الساعة ٥:٢٤ مساءً بالتوقيت العالمي المنسق، أفاد الرئيس التنفيذي لبورصة وزيركس "نيسشال شيتي" أن بورصة العملات المشفرة قد "تجاوزت بعض الحدود الداخلية" التي وضعها أحد مزودي البنية التحتية. وبحسب ما ورد فقد أدى العبء على نظام وزيركس إلى "تأثير مضاعف على جميع الخدمات"، مما تسبب في قيام بعض مستخدمي البورصة البالغ عددهم ١,٨ مليون مستخدم بالإبلاغ عن عدم تمكنهم من رؤية أي أموال في حساباتهم أثناء الانقطاع.

حيث قال شيتي: "هذا لأن أجزاء من النظام لا تعمل". أحد هذه الأنظمة هو الذي يظهر قيمة الأموال. وسيبدأ في العمل مرة أخرى بمجرد عودة جميع الخدمات احتياطيًا".

بعد أكثر من أربع ساعات، أفاد الرئيس التنفيذي أنه يمكن للمستخدمين مرة أخرى رؤية الأموال في حساباتهم وتمكنوا من إلغاء الطلبات، لكنه قال إن التداول لا يزال معطلًا.

ووفقًا لسيدهارث مينون، المؤسس المشارك ورئيس العمليات في وزيركس، كانت البورصة تشهد تداولات عالية على الإطلاق عبر أنظمتها قبل وقت قصير من حدوث الانقطاع. وقد أفاد شيتي أن الشركة شهدت أكثر من ٢٧٠ مليون دولار في حجم التداول في غضون ٢٤ ساعة في وقت سابق اليوم، مما يجعل بورصات العملات المشفرة واحدة من أكبر البورصات في الهند. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع سعر توكن WRX الأصلي الخاص بوزيركس بأكثر من ١٦٠٪ في اليوم الأخير ليصل إلى ٤,١٥ دولار في وقت كتابة المقالة.