يقول مشتر التوكن غير القابل للإتلاف لبيبل بقيمة ٦٩ مليون دولار إن التوكنات غير القابلة للإتلاف "أفضل بعشر مرات" من الفن التقليدي

تام شمس - السبت 3 أبريل 2021 11:55 مساءً - تعتبر التوكنات غير القابلة للإتلاف "أفضل بعشر مرات من نظيراتها المادية"، وفقًا لجامع الفن الرقمي ميتاكوفان.

اشترى الراعي الفني الذي يحمل اسم مستعار، والذي تم الكشف عنه مؤخرًا أنه رائد أعمال بلوكتشين فينجاريش سوندارسان، التوكن غير القابل للإتلاف الخاص ببيبل "إفري دايز: ذا فيرست ٥٠٠٠ يوم" مقابل ٦٩ مليون دولار في وقتٍ سابق من هذا العام.

شرح ميتاكوفان الدوافع وراء شرائه في مقابلة حصرية مع كوينتيليغراف، وأشار إلى أن التوكنات غير القابلة للإتلاف لديها عدد من المزايا على الأعمال الفنية التقليدية: فهي سهلة النقل، وليس لديها أي تكاليف تخزين، ويمكن مشاركة ملكيتها. أيضًا، يمكنهم إضفاء الطابع الديموقراطي على عالم الفن من خلال جعله في متناول الفنانين الرقميين في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن جنسيتهم وخلفيتهم الاجتماعية.

حتى أن ميتاكوفان قال إن التوكنات غير القابلة للإتلاف ستجلب العملات المشفرة إلى التيار الرئيسي.

وأوضح أن "الكثير من الناس سوف يتعرفون على العملات المشفرة بواسطة التوكنات غير القابلة للإتلاف".

رفض راعي الفن المخاوف بشأن المخاطر المحتملة لفقاعة المضاربة المتنامية في سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف. وهو يعتقد أن الضجة حول التوكنات غير القابلة للإتلاف يخدم غرض تسريع التبني.

وقال: "إذا كانت هناك تكهنات، فلا بأس، لأننا نصنع كل شيء بسرعة".

ووفقًا لميتاكوفان، سيؤثر سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف في النهاية على سعر العملات المشفرة الكبيرة مثل بيتكوين وإيثريوم.

حيث أوضح أن هذا يمكن أن يحدث "في غضون عام أو نحو ذلك، عندما يستخدم الكثير من الناس التوكنات غير القابلة للإتلاف".

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