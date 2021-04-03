تايلر وينكلفوس يعتقد أن بيتكوين تجاوزت خطر الحظر الأمريكي

تام شمس - السبت 3 أبريل 2021 12:48 صباحاً - صعّدت حكومة الولايات المتحدة من مراقبتها على العملات المشفرة في السنوات الأخيرة بشكل متزايد، على الرغم من أنه من غير المحتمل الآن فرض حظر تام على بيتكوين - على الأقل وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة جيميني والمؤسس المشارك تايلر وينكلفوس.

حيث قال وينكليفوس لمقدم البودكاست بيتر ماكورماك عندما سُئل عن التنظيم وحظر بيتكوين (BTC) خلال حلقة يوم الجمعة من بودكاست "وات بيتكوين ديد": "أعتقد أننا إذا عدنا إلى عام ٢٠١٣، فسيكون هذا سؤالًا مفتوحًا نوعًا ما":

"أنا أعتقد أن الولايات المتحدة لن تحظر عملات بيتكوين أبدًا. هناك الكثير من السابقات التي تم تعيينها في المحاكم. أمر كوين فليب، الذي كان إجراء تنفيذي للجنة تداول السلع الآجلة [CFTC] والذي تم تأييده في المحاكم، يعتبر بيتكوين سلعة مثل الذهب."

وفي عام ٢٠١٥، أشارت لجنة تداول السلع الآجلة إلى بيتكوين كسلعة في خضم التعامل مع ديريفابيت، منصة تداول خيارات بيتكوين. ووفقًا للجنة تداول السلع الآجلة، فإن ديريفابيت، وهو منتج لشركة تدعى كوين فليب، لم يكن متوافقًا مع الهيئة الإدارية في ذلك الوقت.

وتابع وينكليفوس قائلًا: "نحن شركة استئمانية في نيويورك تنظمها إدارة الخدمات المالية في نيويورك"، مشيرًا إلى جيميني. وقال عن حظر عملات بيتكوين: "سيتعين التراجع عن الكثير"، مضيفًا:

"أنت تتحدث عن الشركات التي تقدم وظائف وتبني الاقتصاد وبعضها يطرح أسهمها للاكتتاب العام. وسوف يصبحون محركين لسوق الأسهم. ويعتبر التراجع عن هذا والعودة للوضع السابق أمرًا غير مرجح بالنسبة لي. بالطبع ليست ٠٪، لكنها قد تكون كذلك".

بدأ مجال العملات المشفرة كما هو معروف اليوم في عام ٢٠٠٩ مع ظهور بيتكوين. ومنذ ذلك الحين، أنجبت الأصول نظامًا بيئيًا كاملًا، مع مشاركة اللاعبين الرئيسيين بقدرات مختلفة. استمر الحديث التنظيمي أيضًا في المضي قدمًا من حيث توفير الإرشادات وإنفاذها من حيث صلتها بالعملات المشفرة.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر وينكلفوس المنظمين كأصحاب مصلحة. فهم يضعون رفاهية الشركات والمستهلكين في الاعتبار، ولكن قد يحتفظ البعض أيضًا ببيتكوين ويرون أنها ذات قيمة. كما أشار إلى اتجاه قادة صناعة العملات المشفرة إلى إيجاد طريقهم إلى المناصب الحكومية.

حيث أوضح قائلًا: "أعتقد أنه مثل هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين يؤمنون بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة لدرجة أنني أعتقد أن هناك فرصة تقارب ٠٪ للتراجع عن هذا النوع من العملات لأي سبب من الأسباب"، مضيفًا:

"أعتقد أن الشيء نفسه بالنسبة للمملكة المتحدة وأوروبا. ففي سنغافورة، نحن قيد عملية ترخيص مع سلطة النقد في سنغافورة [MAS]، وهي أكبر جهة تنظيمية هناك. إنهم يحتضنون هذا المجال الجديد. جميع الولايات القضائية التي هي أسواق حرة وأسواق مفتوحة وتؤمن بالرأسمالية، تؤمن أيضًا ببيتكوين وتؤمن بالعملات المشفرة، وأعتقد أنها تعتبرها فرصة أكثر من كونها تهديدًا".

وأشار أيضًا إلى أن إيقاف عملات بيتكوين سيتطلب بشكل أساسي وضع قيود كبيرة على الإنترنت ككل، مما سيؤثر على الجوانب الاقتصادية الأخرى.

بالحديث عن قادة العملات المشفرة الذين يجدون طريقهم إلى المناصب الحكومية، اختارت شبكة إنفاذ الجرائم المالية مؤخرًا مدير تنفيذي سابق في تشيناليسيس كمدير قادم بالإنابة.