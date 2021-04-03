أحدث حلقة من "الفالكون وجندي الشتاء" تتضمن مكافأة ضخمة من بيتكوين

تام شمس - السبت 3 أبريل 2021 12:48 صباحاً - قام مسلسل الفالكون وجندي الشتاء، وهو عرض من عالم مارفل السينيمائي جديد على منصة البث ديزني+، بدمج مكافأة بيتكوين (BTC) في أحدث حلقاته.

في الحلقة الثالثة، "باور بروكر"، يتلقى أحد الشخصيات رسالة نصية نصها: "ماتت سيلبي مكافأة ألف بيتكوين لقتلتها". تأتي الإشارة، التي تظهر عند منتصف المسلسل تقريبًا، في الوقت المناسب نظرًا لسوق بيتكوين الصاعد المستمر. في وقت كتابة المقالة، يساوي ١٠٠٠ بيتكوين حوالي ٥٨,٨ مليون دولار أمريكي.

تحدث الإشارة بعد حوالي ٢٤ دقيقة من الحلقة ٣ من مسلسل الفالكون وجندي الشتاء.

وقد اكتشف مستخدم ريديت Okitraz١٩٨٦ الإشارة لبيتكوين، ونشر النتائج التي توصل إليها (بالإضافة إلى لقطة شاشة) على منتدى r/Bitcoin على ريديت يوم الجمعة، قائلًا:

"اعتقدت أن ذلك كان رائعًا، وأعتقد أنني سأشاركه. كان هذا ليكون أكثر روعة قبل ٥ سنوات عندما دخلت مجال عملات بيتكوين ولكن لا يزال من الجيد أن نرى أننا نتقدم نحو المحاور الثقافية".

لسوء الحظ، لا تزال القصة تُظهر استخدام بيتكوين بطريقة شبيهة بالعالم السفلي، بدلًا من استخدامها كأصل للاستثمار العام - والتي يمكن القول إنها حالة استخدام أكثر ملاءمة، إن لم تكن نمطية تمامًا. على مر السنين، وجدت بيتكوين صعوبة في هز صلاتها المشهورة بالنشاط الشائن، على الرغم من زيادة الشرعية كمخزن ذي قيمة مماثل للذهب.

وفي أواخر عام ٢٠٢٠، تضمن برنامج تلفزيوني آخر يسمى شيمليس أيضًا إشارات إلى بيتكوين وإيثريوم في حلقة واحدة.