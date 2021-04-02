أسهم شركة فنكو العملاقة ترتفع بعد الاستحواذ على تطبيق التوكنات غير القابلة للإتلاف "توكن ويف"

تام شمس - الجمعة 2 أبريل 2021 09:55 مساءً - في موجة من حركة السعر التي تذكرنا بهوس عام ٢٠١٧، بعد فترة وجيزة من الإعلان عن استحواذها على منصة عرض وتتبع التوكنات غير القابلة للإتلاف "توكن ويف"، ارتفع سهم شركة فنكو العملاقة للمجسمات القابلة للتجميع (NYSE: FNKO) بأكثر من ٢٠٪.

على عكس العديد من إعلانات ضخ الأسعار المليئة بالضجة والمتناثرة على المحتوى من الجولة الصاعدة الأخيرة (والعشرات التي ستأتي حتمًا خلال الأشهر القليلة المقبلة)، إلا أن فنكو والتوكنات غير القابلة للإتلاف قد يكون تناسبًا مثاليًا.

أعلن مبتكر خط مجسمات فنكو بوب القابلة للتجميع الشهيرة في بيان صحفي يوم الخميس أنهم استحوذوا على حصة الأغلبية في شركة "توكن ويف"، مطورو تطبيق توكن هيد إن إف تي القائم على WAX بلوكتشين. يشير الإصدار إلى أن الاستثمار يمثّل "دخولهم الأولي إلى سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف"، وأن الشركة ستطلق مقتنيات رقمية بسعر ٩,٩٩ دولارات بدءًا من يونيو.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة لديها منتجات هجينة مادية ورقمية في الأعمال، مثل إقران "أندر مقتنيات التوكنات غير القابلة للإتلاف من فنكو مع مجسمات فنكو بوب!" ستعمل الشركة أيضًا على الاستفادة من اتفاقيات الترخيص الواسعة - وهي مصدر مهم بشكل متزايد لجذب منصة التوكنات غير القابلة للإتلاف.

ارتفع سهم الشركة إلى ٢٤,٨١ دولارًا في الأخبار يوم الخميس قبل أن يتراجع في فترة ما بعد الظهر. أغلق سهم FNKO عند ٢٠,٩٦ دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بزيادة ٦,٥٪ خلال اليوم وأكثر من ١٠٠٪ خلال العام.