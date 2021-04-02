إيثريوم تكسر أعلى مستوى لها على الإطلاق وسط ارتفاع جديد في الأسعار

تام شمس - الجمعة 2 أبريل 2021 08:55 مساءً - ارتفعت إيثريوم، ثاني أكبر أصول العملات مشفرة من حيث القيمة السوقية، لتتجاوز أعلى سعر لها على الإطلاق بالقرب من ٢٠٤١ دولارًا، والذي تم تسجيله في ١٩ فبراير ٢٠٢١.

وصل سعر إيثريوم (ETH) إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ حوالي ٢٠٨١ دولارًا اليوم، وفقًا لبيانات تريدينغ فيو. ويتم تداول إيثريوم بالقرب من ٢٠٦٧ دولارًا في وقت كتابة المقالة.

منذ أعلى مستوى لها في فبراير، دخلت إيثريوم في مرحلة تصحيح مرتين على المخطط اليومي، لتسجل قاعًا أعلى في التصحيح الثاني. في الأيام التي أعقبت أعلى مستوى لها عند ٢٠٤١ دولارًا، انخفض الأصل إلى حوالي ١٢٩٣ دولارًا. تعافت إيثريوم حتى حوالي ١٩٤٣ دولارًا بحلول ١٣ مارس قبل أن تتراجع بالقرب من ١٥٤٦ دولارًا في الأيام اللاحقة.

منذ الانخفاض بالقرب من ١٥٤٦ دولارًا، سجلت إيثريوم أربعة شموع يومية خضراء متتالية. واليوم سيكون الخامس، إذا أغلق باللون الأخضر.

يُدرج كوين ماركت كاب إيثريوم باعتبارها ثاني أكبر الأصول من حيث القيمة السوقية حاليًا. فمع احتفاظها بقيمة سوقية تقترب من ٢٣٩ مليار دولار في وقت كتابة المقالة، تحتل إيثريوم المرتبة الثانية بشكل مريح فوق باينانس كوين (BNB)، ولكن بعيدًا عن تقييم بيتكوين (BTC) الإجمالي البالغ ١,١ تريليون دولار.

شهدت إيثريوم عددًا كبيرًا من العناوين الرئيسية على مدار الأشهر العديدة الماضية، بما يتماشى مع انتقالها إلى إيثريوم ٢,٠ (Eth٢)، بالإضافة إلى دورها في التمويل اللامركزي (DeFi). تتطلع إيثريوم ٢ إلى توسيع نطاق شبكة إيثريوم وتحويل بلوكتشين بالكامل إلى خوارزمية إثبات الحصة في الأشهر المقبلة.

يتماشى مسار السعر التصاعدي لإيثريوم أيضًا مع السوق الصاعدة الشاملة للعملات المشفرة، حيث تم تداول بيتكوين فوق ٦٠٠٠٠ دولار.