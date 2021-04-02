تشين لينك تقوم بإصدار وحدة الطبقة التحتية لإحضار قواعد أوراكل إلى بولكادوت

تام شمس - الجمعة 2 أبريل 2021 08:55 مساءً - أعلنت بولكادوت وتشين لينك عن إطلاق موجز أسعار تشين لينك كوحدة نمطية، أو "منصة نقالة" في مصطلحات بولكادوت، لإطار عمل بلوكتشين للطبقة التحتية.

ويعني الإصدار أن أي مشروع مبني على إطار عمل الطبقة التحتية - والذي يتضمن سلاسل بولكادوت و كوساما الخارجية، بالإضافة إلى سلاسل بلوكتشين المستقلة - يمكنه دمج قواعد أوراكل تشين لينك من خلال مكتبة مبسطة.

يأتي هذا الإعلان كآخر نتيجة لتعاون طويل الأمد بين تشين لينك وبولكادوت، حيث يقدمان الآن منتجًا ملموسًا يمكنه تمكين عدد من حالات الاستخدام المتمحورة حول التمويل اللامركزي على بولكادوت.

ويعني التكامل باعتباره منصة نقالة للطبقة التحتية أن الأمر متروك لكل سلسلة خارجية فردية لدمج وتمكين تشين لينك أوراكل. يعد هذا تغييرًا كبيرًا عن البنية المستخدمة في إيثريوم، حيث تنشر عقد تشين لينك بانتظام بيانات الأسعار على كل كتلة، والتي يمكن للعقود الذكية أن تختار الرجوع إليها أو تجاهلها.

في بولكادوت، يعني التصميم الأكثر مرونة أن السلاسل الخارجية التي لا تحتاج إلى بيانات تشين لينك لن تحتاج إلى تخصيص أي مساحة بلوكتشين لها. ومع ذلك، في السلاسل الخاارجية الفردية، قد تبدو النتيجة النهائية مشابهة لإيثريوم. وقد قارن بيتر موريك، رئيس الاتصالات في باريتي تكنولوجيز، الموقف بأنه "كما لو تم دمج تشين لينك ككود تشغيل على إيثريوم."

من المحتمل أن يكون تكامل تشين لينك الكامل بمثابة أخبار مرحب بها للسلاسل الخارجية المتمركزين في التمويل اللامركزي مثل مون بيم أو إكويلبريم أو أكالا، لا سيما من منظور تقديم مشاريع إيثريوم إلى بولكادوت. ومع ذلك، من المحتمل أن تكون هناك أعمال تطوير إضافية مطلوبة لتكييف منصة تشين لينك للاستخدام مع العقود الذكية.