كوين بيز تخطط للإدراج المباشر يوم ١٤ أبريل

تام شمس - الجمعة 2 أبريل 2021 02:42 صباحاً - تقول منصة كوين بيز التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، إنها تتوقع طرح أسهمها للاكتتاب العام في غضون أسبوعين.

ووفقًا لمدونة كوين بيز اليوم، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، أن تسجيل S-١ الخاص ببورصة العملات المشفرة للاكتتاب العام لا يزال ساريًا. من المتوقع أن يتم تداول الأسهم العادية من الفئة أ من كوين بيز في سوق ناسداك غلوبال سيلكت ماركت تحت رمز المؤشر "COIN" في ١٤ أبريل.

كان من المتوقع سابقًا طرح بورصة العملات المشفرة للاكتتاب العام في مارس، ولكن ورد أنها أخرت خططها بعد دفع رسوم قدرها ٦,٥ ملايين دولار كجزء من تسوية مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

أرسلت كوين بيز مسودة تسجيلها للاكتتاب العام إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في ديسمبر، على الرغم من أن بورصة العملات الرقمية كشفت عن خططها للإدراج المباشر من خلال ناسداك في أوائل عام ٢٠٢١. قد يكون لدى الشركة تقييم بقيمة ١٠٠ مليار دولار في وقت طرحها العام الأولي، حسبما أشار بيع أسهم البورصة بما يصل إلى ٣٧٥ دولارًا لكل منها في مزاد خاص الشهر الماضي.

تم إطلاق كوين بيز لأول مرة في عام ٢٠١٢، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في الولايات المتحدة، حيث تتعامل كوين بيز برو مع أكثر من ٣ مليارات دولار في المعاملات اليومية وفقًا لكوين ماركت كاب. لم تؤكد بورصة العملات المشفرة "كراكن"، ومقرها أيضًا في كاليفورنيا، أنها ستتبع خطى كوين بيز من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام، لكنها قالت إنها ستفعل ذلك من خلال إدراج مباشر بدلًا من شركة استحواذ ذات غرض خاص.