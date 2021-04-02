سلسلة إيثرينيتي تتعاون مع كينيتك لتعزيز النظام البيئي للتوكنات غير القابلة للإتلاف

تام شمس - الجمعة 2 أبريل 2021 02:42 صباحاً - تتعاون منصة التوكنات غير القابلة للاستبدال والموجهة نحو المجتمع "إيثرينيتي تشين" مع شركة استثمار العملات المشفرة "كينيتك كابيتال" ومقرها هونغ كونغ لتوسيع نظامها الإيكولوجي.

وووفقًا لإعلان اليوم، ستدعم كينيتك شبكة إيثرينيتي تشين من خلال توسيع تطوير واعتماد منصات بلوكتشين من خلال التكنولوجيا والاستثمارات والخدمات الاستشارية. تقدم منصات إيثرينيتي تشين للتوكنات غير القابلة للإتلاف عددًا من الأعمال الفنية المميزة الحصرية لشخصيات رياضية بارزة بما في ذلك بطل التزلج توني هوك وأسطورة كرة السلة شاكيل أونيل.

وقد أوضح جيهان شو، الشريك المؤسس لشركة كينيتك قائلًا: "تقود شبكة إيثرينيتي الطريق لمنصات التوكنات غير القابلة للإتلاف من الجيل التالي من خلال توفير وصول المعجبين إلى بعض الشخصيات والعلامات التجارية الأسطورية في التاريخ أثناء حل مشكلات واجهة المستخدم المهمة لهواة الجمع." "أنا أؤمن أن التوكنات غير القابلة للإتلاف هو الرابط المفقود الحقيقي بين الأشياء الموجودة على الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، وسيؤدي ليس فقط إلى تغيير مجال الفن، ولكن أيضًا إلى قطاع الأعمال التجارية والتمويل والمجتمع والثقافة".

وقد حققت كل من كينيتك و إيثرينيتي تشين العديد من الإنجازات في مجال التوكنات غير القابلة للإتلاف مع نمو السوق في عام ٢٠٢١.

يبدو أن سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف يسير على طريق النمو الأسي هذا العام من خلال بيع وترويج الأعمال الفنية والمقتنيات الرقمية غير العادية. فقطعة للفنان مايك وينكلمان - المعروف أيضًا باسم بيبل - جمعت أكثر من ٦٩ مليون دولار في دار كريستيز للمزادات الشهر الماضي، بينما استمرت التوكنات غير القابلة للإتلاف من موسيقيين بارزين وشخصيات عامة في الانتشار يوميًا.