مورغان ستانلي يضيف تعرض بيتكوين إلى ١٢ صندوقًا استثماريًا

تام شمس - الجمعة 2 أبريل 2021 12:49 صباحاً - قام بنك الاستثمار الأمريكي مورغان ستانلي بتحديث نشرة الإصدار للعديد من الصناديق المؤسسية لتعكس التعرض المحتمل لعملة بيتكوين (BTC) من خلال العقود الآجلة لغراي سكيل والعقود الآجلة التي يتم تسويتها نقدًا، مما يسلط الضوء مرة أخرى على التقبل السريع للأصول الرقمية من قبل شركات الاستثمار الكبرى.

في تقرير بتاريخ ٣١ مارس لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أعلنت شركة مورغان ستانلي أنها قامت بتحديث قسم "سياسات واستراتيجيات الاستثمار" لـ ١٢ محفظة مؤسسية. يمكّن التحديث مورغان ستانلي إنستيتيوشنال فند إنك. من إضافة بيتكوين إلى العديد من المحافظ عبر غرايسكيل بيتكوين ترست والعقود الآجلة التي تتم تسويتها نقدًا.

وتوضح الوثيقة:

"إلى الحد الذي يستثمر فيه الصندوق في عقود بيتكوين الآجلة أو GBTC، فإنه سيفعل ذلك من خلال شركة فرعية مملوكة بالكامل، والتي يتم تنظيمها كشركة معفاة بموجب قوانين جزر كايمان [...] قد لا يكون لدى الصندوق في بعض الأحيان التعرض لعملة بيتكوين".

المحافظ التي يمكن أن تتعرض لبيتكوين هي:

محفظة المزايا

محفظة فرص آسيا

محفظة كاونتربوينت العالمية

محفظة تطوير الفرص

محفظة المزايا العالمية

محفظة الدوام العالمية

محفظة الفرص العالمية

محفظة النمو

محفظة التأسيس

محفظة المزايا الدولية

محفظة الفرص الدولية

محفظة الدوام (كل منها "محفظة")

اكتسبت الضجة من عرض بيتكوين المؤسسي في مورغان ستانلي زخمًا على مدار الأسابيع القليلة الماضية بعد أن كشفت "مذكرة داخلية" عن نية البنك في عرض العملات المشفرة للعملاء الأثرياء. تم ربط مورغان ستانلي أيضًا ببيتهامب وسط تقارير تفيد بأن البنك كان يتطلع إلى حصة كبيرة في البورصة الكورية الرائدة.