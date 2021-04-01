هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية تقول إن المستثمرين ينبغي أن يكون لديهم خبرة في تداول العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 1 أبريل 2021 11:55 مساءً - أوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند إرشاداتها للنص على أن تلك العملات المشفرة المتداولة في البلاد ينبغي أن يكون لديها بعض المعرفة التأسيسية.

في مقطع فيديو مباشر على فيسبوك من هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية اليوم، قال الأمين العام روينفادي سوانمونكول إن الإرشادات المقترحة للهيئة التنظيمية تقول الآن إن الأشخاص المهتمين بالاستثمار في الأصول الرقمية يجب أن يكون لديهم خبرة سابقة في تداول العملات الرقمية. وأضافت أن هؤلاء الجدد في السوق يجب أن يحضروا دورة تدريبية حول تداول العملات المشفرة أو اجتياز اختبار لإثبات معرفتهم.

قال سوانمونكول إن المفوضية تنظم دورة تدريبية مجانية تسمى كريبتو ١٠١ للمستثمرين الذين ليس لديهم خبرة في تداول العملات المشفرة. ومع ذلك، يقال إن قياس قدرات المتداولين لن يعتمد على الدخل أو الوضع المالي، بل يعتمد على كيفية إدارة محافظ الاستثمار.

تتبع حلقة النقاش إعلانًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية الشهر الماضي، أشارت فيه مسودة وثيقة إلى أن العمولة ستفرض مليون بات - ما يقرب من ٣٢٠٠٠ دولار - كحد أدنى لمتطلبات الدخل السنوي للاستثمار في العملات المشفرة في البلاد. وكان رد فعل العديد من مستخدمي العملات المشفرة في تايلاند غاضبًا على الاقتراح، زاعمين أنه سيستبعد أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط ​​من سوق العملات المشفرة.

وردًا على الجمهور، تراجع سوانمونكول عن موقف هيئة الأوراق المالية والبورصات، وقال إن المسودة تهدف إلى قياس الرأي العام، وأعلن أن الهيئة التنظيمية ستعقد جلسة استماع بشأن استثمارات العملات المشفرة. كشفت حلقة النقاش المباشرة على فيسبوك اليوم عن نتائج تلك الجلسة، وألمحت إلى أن التثقيف حول العملات المشفرة سيحل محل متطلبات الدخل السنوي.