شبكة نيرفوس نتورك (CKB) تحقق مكاسب بنسبة ٣٤١٪ مع تقدم تطوير التمويل اللامركزي والطبقة الثانية

تام شمس - الخميس 1 أبريل 2021 11:55 مساءً - يواصل سوق العملات المشفرة البحث عن حلول للتوسع بينما تكافح تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) مع ارتفاع الرسوم، لكن بعض الحلول البديلة تثير اهتمام المستثمرين.

فعلى سبيل المثال، قامت شبكة نيرفوس بجذب المستثمرين مع ارتفاع ٣٤١٪ في شهر واحد. يحمل المشروع أيضًا ختم موافقة الحكومة الصينية، مما يزيد من احتمالات أهمية هذا المشروع في المستقبل.

نيرفوس نتورك هو مشروع بلوكتشين مقره في الصين يدعم حلول توسيع الطبقة الثانية. ومنذ بدايته، سعى المشروع إلى استهداف التمويل اللامركزي (DeFi) وترميز الأصول.

توفر شبكة قاعدة معرفة نيرفوس المشتركة (CKB) آلة افتراضية كاملة من تورينغ لدعم ومعالجة التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام العقود الذكية باستخدام طبقة ثانية عالية الأداء.

على عكس بيتكوين، يمكن لمحرك إجماع بلوكتشين CKB لإثبات العمل (PoW) ضبط صعوبة التعدين استجابةً لظروف الشبكة. وبالتالي، يمكن زيادة الإنتاجية عندما تكون العقد متصلة جيدًا وتقليلها عندما يرتفع معدل التأخر وتزداد الكتل اليتيمة.

تتميز هذه الطبقة الأساسية بتوكن خدمة أصلي، سي كيه بيت (CKB)، والذي يستخدم لإدارة الموارد وتحفيز القائمين بالتعدين. يمكن للمشاركين أيضًا قفل التوكنات في منظمة نيرفوس المستقلة اللامركزية لتلقي تعويض عن ممتلكاتهم.

سعر نيرفوس (CKB) على هوبي، مقابل تيثر. المصدر: تريدينغ فيو

الإدراج في البورصة وتبني الحكومة ونمو التمويل اللامركزي هي عوام تدعم الارتفاع الحالي

تصدرت نيرفوس عناوين الأخبار في أغسطس ٢٠٢٠ عندما تم دمجها في شبكة الخدمة القائمة على بلوكتشين في الصين (BSN) وخمسة سلاسل أخرى غير مصرح بها.

في ديسمبر ٢٠٢٠، حققت نيرفوس معلمًا هامًا في قابلية التشغيل البيني عندما أطلقت جسرًا بين إيثريوم وشبكة CKB لتبسيط المعاملات عبر السلاسل. بعد ذلك بوقت قصير، أصدر المشروع "جواز السفر العالمي"، والذي يسمح لمطوري البلوكشين المتنوعين بالبرمجة باستخدام واجهة واحدة.

في ٢٦ يناير، أدرجت باينانس توكن CKB، وبعد أسبوعين، أطلقت نيرفوس نتورك صندوقًا بقيمة ٥ ملايين دولار لدعم مشاريع بناء بورصات لامركزية ومنصات إقراض وبروتوكولات أخرى على غرار التمويل اللامركزي.

بدأت بيانات فورتكس™ من أسواق كوينتيليغراف الاحترافية في اكتشاف توقعات صعودية لتوكن CKB يوم ٢٧ مارس، قبل بدء الارتفاع.

تعتبر درجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر CKB. المصدر: أسواق كوينتيليغراف الاحترافية

تراجعت درجة فورتكس™ لتوكن CBK في أواخر شهر مارس وسجلت أعلى مستوى لها عند ٧١ يوم ٢٩ مارس، أي قبل ثماني ساعات تقريبًا من بدء السعر في الارتفاع بنسبة ٣٣٪ خلال اليومين التاليين.

الإثبات قيد التحقق

لا يزال إطار عمل موتا ذو الطبقة الثانية المقترح من نيرفوس نتورك قيد الاختبار التجريبي. ومن المفترض أن تستخدم سلاسل موتا توكن CKB من نيرفوس في قاعدتها مع تمكين المطورين من بناء سلاسل جانبية بميزات خاصة، بما في ذلك تصميم إثبات الحصة المفوض (DPoS).

وسيعرف المستثمرون المتمرسون أن الضجة في بعض الأحيان تدفع السعر على الأساسيات وكذلك توصيل المنتج في الواقع. وفي حين أن هذا التحليل لا يؤكد أن هذا هو الحال مع نيرفوس نتورك، فإن الإطلاق الرسمي لموتا قد يطمئن المستثمرين الحذرين.

بالنظر إلى أن CKB قد ارتفع بنسبة ٣٤١٪ في الشهر الماضي ليدفع نيرفوس نتورك إلى فئة القيمة السوقية البالغة ١ مليار دولار، فقد يفكر المستثمرون في انتظار نمو نظام التمويل اللامركزي البيئي قبل إضافة صفقات.

تُعبّر وجهات النظر والآراء الواردة هنا عن رأي مؤلفها فحسب ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر موقع "كوينتيليغراف". تنطوي كل خطوة للاستثمار والتداول على المخاطر، وينبغي عليك إجراء أبحاثك الخاصة عند اتخاذ أي قرار.