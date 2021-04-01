درابر غورين هولم يضيف شركات تيزوس الناشئة إلى صندوقه الاستثماري بقيمة ٢٥ مليون دولار

تام شمس - الخميس 1 أبريل 2021 09:56 مساءً - أعلن استوديو مشروع بلوكتشين "درابر غورين هولم" عن خطط لاحتضان الشركات الناشئة المستندة إلى تيزوس كجزء من صندوقه الاستثماري بقيمة ٢٥ مليون دولار، مما يسلط الضوء على افي قتناعه بمنصة العقود الذكية.

تم إطلاق الصندوق الاستثماري، المسمى فند ١، في أكتوبر ٢٠٢٠ كوسيلة لاحتضان شركات بلوكتشين الناشئة. تم إنشاء الصندوق ١ كصندوق رأس مال استثماري تقليدي يركز على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وبلوكتشين.

إن إدراج المشاريع القائمة على تيزوس في الصندوق ليس مفاجئًا نظرًا لدعم الشركة المتزايد لمنصة العقود الذكية. يدعم درابر غورين هولم بالفعل تيزوس ستيبل تكنولوجيز، وهو الفريق الذي يقف وراء عملة USDtez المستقرة. استثمرت الشركة أيضًا في كالامينت، وهو سوق توككنات غير قابلة للإتلاف قائم على تيزوس.

وقد وصف تيم درابر، الشريك الخاص المحدود للشركة، تيزوس بأنها "المنصة الرائدة للعقود الذكية والاستخدام منخفض للطاقة" نظرًا لاعتمادها على إجماع إثبات الحصة (PoS).

وأوضح ألون غورين، الشريك المؤسس لشركة درابر غورين هولم:

"نعتقد أن الاختلافات في سلسلة تيزوس بلوكتشين، وكيفية إدارتها، لها أهمية كبيرة في توسيع نطاق أعمدة بلوكتشين على المدى الطويل."

كانت تيزوس واحدة من أكثر منصات العقود الذكية الواعدة في أواخر عام ٢٠١٩ وأوائل عام ٢٠٢٠ ولكنها تلاشت من دائرة الضوء وسط السوق الصاعدة. ومع ٣,٨ مليارات دولار، تحتل XTZ الآن المرتبة ٣٢ من حيث القيمة السوقية، وفقًا لكوين ماركت كاب.