واي إيرن فاينانس تكشف عن منصة توزيع المنح اللامركزية "كوردينيب"

تام شمس - الخميس 1 أبريل 2021 03:48 صباحاً - كشف بروتوكول خزينة العائد "واي إيرن فاينانس" اليوم عن تفاصيل "كوردينيب"، وهي منصة جديدة لتوزيع ميزانية منح مجتمع واي إيرن داو التي تبلغ ٤٠ ألف دولار شهريًا - وهي مبادرة واحدة فقط ضمن الجهد الأوسع لزيادة اللامركزية في إدارة واي إيرن.

وقد كشف مؤسس واي إيرن "أندريه كرونجي" - الذي قال في مقابلة مع كوينتيليغراف أنه لم يعد يشارك في عملية تطوير واي إيرن "اليومية" - عن البرنامج في منشور مدونة هذا الصباح.

سيكون لكل عضو في كوردينيب كمية محددة من "نقاط التخصيص" التي يمكنه توزيعها على الأعضاء الآخرين الذين عمل معهم خلال شهر معين. وسيحصل الأعضاء الذين لديهم أكبر قدر من التفاعلات والمخصصات على أجزاء مرجحة من ميزانية المنح.

في حين أن هناك أدوات أخرى لتوزيع المكافآت برمجيًا، مثل كولوني، وهي منصة مستقلة لامركزية أعيد إصدارها مؤخرًا، قال تراكيوبتركس، وهو أحد أعضاء عمليات واي إيرن الأساسية، إن الحل الداخلي ضروري لتلبية احتياجات واي إيرن الفريدة.

لدينا ميزانية شهرية للمنح تبلغ ٤٠ ألف دولار ولدينا العشرات من المساهمين النشطين. فكيف نقرر مقدار المبلغ الذي يجب إعطاؤه لكل شخص؟ يمكنك استخدام المنظمة المستقلة اللامركزية لاتخاذ قرار بشأن التخصيص لكل شخص واحدًا تلو الآخر، ولكن هذا لا يتم قياسه". "كوردينيب تتيح لكل مساهم تخصيص التوكنات لكل شخص يعتقد أنه يجلب قيمة، ثم عندما تنظر إلى التخصيص الإجمالي عبر جميع المساهمين، تكون هذه طريقة دقيقة وفعالة للغاية لتعيين مكافآت غير متكافئة. لا يوجد شيء آخر في المجال يفعل هذا".

حسبما تمت مناقشته لأول مرة في مجلة كوينتيليغراف، يعمل تراكيوبتركس وآخرون على كوردينيب منذ فبراير. والمنصة مستوحاة من تيل، وهي مدرسة للنظرية التنظيمية تدافع عن الإدارة الذاتية للعاملين، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في الاختيار الاجتماعي الحسابي.

عدم ثقة موثوق

وفقًا لتراكيوبتركس، فإن الهدف النهائي لهيكل إدارة واي إيرن هو "نقل المزيد من سلطات اتخاذ القرار من أكتاف التوقيعات المتعددة إلى شبكة من الفرق المستقلة والمدارة ذاتيًا".

ومع ذلك، للوهلة الأولى، يبدو أن بنية مكافأة التقارير المشتركة الخاصة بكوردينيب تتعارض مع مجال العملات المشفرة الأوسع. كما يمكن التلاعب بالمستخدمين الذين يبلغون عن مساهمات بعضهم البعض بسرعة وسهولة من خلال التنسيق المعتدل، بما يتعارض مع الحوافز الاقتصادية الدقيقة والأمان الذي يقوم عليه العديد من أنظمة العقود الذكية.

ومع ذلك، يقول تراكيوبتركس إن هذه الثقة في الطبقة الاجتماعية هي مفتاح نجاح واي إيرن.

"عندما تعمل في مجال العملات المشفرة في بعض الأحيان، تعتاد على التفكير في الأنظمة غير الموثوقة ونواقل الهجوم والبيئات العدائية بحيث لا يمكنك رؤية أي شيء آخر. لكن واقع معظم الفرق الإبداعية هو أنها بيئات تعاونية للغاية. فكنا بحاجة إلى آلية إجماع تعزز هذا النوع من الطاقة. يمكن أن يعمل هذا فقط على شبكة بلوكتشين غير موثوق به، تمامًا مثل زهرة الأوركيد التي لا يمكن أن تتفتح إلا من فيزياء المواد".

وأشار إلى أن "الحوافز منخفضة جدًا" للتلاعب بالمنصة، وأنه من حيث تصميمها لا يمكن التلاعب بها "بشكل كارثي".

حسبما كتب كرونجي في منشور مدونته، فإن المنصة تشبه إلى حد كبير واي إيرن نفسها، إذ إن كوردينيب هي أداة "تنشأ من الحاجة الشخصية، ولكن يمكن تعميمها لمساعدة أي منظمة/ منصة مستقلة لامركزية أخرى تكافح مع مشكلة مماثلة." سيصدر الفريق إصدارًا مفتوح المصدر من كوردينيب في أقرب وقت ممكن، وهم "متحمسون لمعرفة كيف يضيف الأشخاص القيمة والابتكار".