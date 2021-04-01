وثيقة بلاك روك إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات تُظهر أرباح تبلغ ٣٦٠ ألف دولار من عقود بيتكوين الآجلة

تام شمس - الخميس 1 أبريل 2021 02:43 صباحاً - تُظهر وثيقة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن عقود بيتكوين الآجلة لشركة بلاك روك فاينانشيال مانجمنت قد ارتفعت بشكل كبير هذا العام.

ووفقًا لتقرير استثمارات المحفظة الشهرية لشركة بلاك روك الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اليوم، فقد احتفظت الشركة بـ ٣٧ عقدًا آجلًا من عقود بيتكوين تم إصدارها من خلال بورصة شيكاغو التجارية والتي انتهت صلاحيتها يوم ٢٦ مارس. وقد ارتفعت قيمة العقود بمقدار ٣٦٠٤٥٧ دولارًا.

تمثل المكاسب من العقود الآجلة لبيتكوين (BTC) ما يقرب من ٠,٠٠١٤٢٪ من صندوق التخصيص العالمي لشركة بلاك روك، أو ٦,١٢ بيتكوين في وقت كتابة المقالة. تمتلك الشركة أكثر من ٨,٦ تريليونات دولار من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة.

في الشهر الماضي، قال كبير مسؤولي الاستثمار في الشركة، ريك ريدر، إن شركة بلاك روك "بدأت العمل قليلًا" في العملات المشفرة، قائلًا إن العديد من المستثمرين كانوا يبحثون عن "أماكن تزيد قيمتها على افتراض أن التضخم يرتفع مع تزايد الديون".

وقد قال رايدر في ذلك الوقت: "يبدو أن الاحتفاظ بجزء مما تحتفظ به نقدًا في أشياء مثل العملات المشفرة يبدو منطقيًا بعض الشيء بالنسبة لي، لكنني لن أتبنى تخصيصًا معينًا أو الاحتفاظ بمبلغ مستهدف". "إحساسي هو أن التكنولوجيا قد تطورت وكذلك اللوائح، لدرجة أن عددًا من الأشخاص يجدون أن العملات المشفرة ينبغي أن تكون جزءًا من المحفظة."

في يناير، ذكرت شركة بلاك روك عملة بيتكوين في ملفين من نشرة الاكتتاب لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، مما يشير إلى وجود احتمال أن يستخدم مدير الأصول الذي تبلغ قيمته عدة تريليونات الدولارات مشتقات العملات المشفرة والأصول الأخرى كجزء من مخططها الاستثماري.