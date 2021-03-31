الأستراليون يمكنهم الآن تبادل أرصدة الطاقة الشمسية مقابل البيرة باستخدام بلوكتشين

تام شمس - الأربعاء 31 مارس 2021 08:53 مساءً - خطت ڤيكتوريا بيتر التابعة لشركة أساهي الأسترالية للبيرة خطوة نحو الاستدامة من خلال السماح للعملاء بكسب نصف لتر من البيرة مقابل الطاقة الشمسية عبر بلوكتشين.

ووفقًا لإعلان يوم الأربعاء، دخلت ڤيكتوريا بيتر في شراكة مع شركة بلوكتشين الرئيسية للطاقة "باور ليدجر" لإطلاق برنامج جديد يسمح للمشاركين بتبادل الطاقة الشمسية الزائدة مقابل البيرة.

حيث صرح مدير عام التسويق في ڤيكتوريا بيتر، بريان فان قائلًا: "الشيء الوحيد الأفضل من شرب كوب بارد كبير من البيرة في الشمس الأسترالية هو كسب البيرة أثناء قيامك بذلك. بالإضافة إلى أنه مكسب حقيقي لمحبي البيرة والبيئة".

يسمح برنامج تبادل الطاقة الشمسية الجديد للعملاء بتتبع كمية البيرة التي حصلوا عليها بناءً على عدد أرصدة الطاقة الشمسية المتبادلة مع ڤيكتوريا بيتر. حيث أوضحت الشركة في الإعلان: "يمكن استبدال كل رصيد بقيمة ٣٠ دولارًا بكمية من البيرة، يتم تسليمها بعد ذلك مباشرة إلى باب منزلك".

أوضحت مؤسس باور ليدجر "جيما غرين" أن منصة بلوكتشين الخاصة بهم ستكون مسؤولة عن تتبع مقدار الطاقة التي يغذيها العملاء للشبكة. وقالت غرين: "يمكنك معرفة عدد زجاجات البيرة التي ربحتها كل ٣٠ دقيقة". باستخدام أرصدة الطاقة الشمسية التي تم الحصول عليها في البرنامج، ستعيد ڤيكتوريا بيتر استثمارها مرة أخرى في البرنامج أو نحو أهداف الاستدامة الأوسع نطاقًا للشركة.

توفر باور ليدجر خدمات تداول الطاقة من نظير إلى نظير استنادًا إلى تقنية بلوكتشين. ففي العام الماضي، بدأت الشركة في طرح منصة الطاقة الشمسية القائمة على بلوكتشين في غرب أستراليا، مما يسمح للمستخدمين بتتبع استهلاك الطاقة وبيع الطاقة الشمسية الفائضة إلى المقيمين الآخرين.