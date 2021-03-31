مشروع بلوكتشين الصيني بي إس إن يخطط لدمج كوردا من آر ثري

تام شمس - الأربعاء 31 مارس 2021 03:49 مساءً - حصلت شركة ريد ديت تكنولوجي، إحدى شركات إنشاء شبكة الخدمات القائمة على بلوكتشين في الصين، على حقوق الترخيص من آر ثري لإعادة بيع تطبيقات كوردا المجانية والمشاريع في الصين.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن آر ثري، تمثل الأخبار المناسبة الأولى التي يتمكن فيها مطور بي إس إن من إعادة بيع تقنية بلوكتشين للمؤسسات من شركة خارجية.

ونظرًا لأن صفقة آر ثري مع بي إس إن في الصين، سيقوم المطورون بإنشاء نسخة مرخصة من كوردا للامتثال للوائح بلوكتشين الصينية. أيضًا، مع ورود تقارير عن كون البنوك أحد المستخدمين المحتملين للشبكة، فإن البنية التحتية السحابية يووين باي في البلاد ستستضيف دفتر سجلات بي إس إن كوردا.

توفر الشراكة أيضًا نقطة دخول لآر ثري إلى السوق الصينية بعد التوسع الكبير للشركة عبر آسيا.

وتعليقًا على أهمية دمج مشروع بلوكتشين مؤسسي مثل كوردا على بي إس إن، قال الرئيس التنفيذي لشركة ريد ديت تكنولوجي "ييفان هي":

"ستنطلق كوردا مباشرة في الصين عبر مبادرة بلوكتشين المفتوحة المعتمدة من بي إس إن لتزويد المطورين الصينيين بوصول منخفض التكلفة إلى تقنية كوردا. وستساعد ريد ديت أيضًا في دفع اعتماد كوردا وتطبيقاتها اللامركزية بين جميع البنوك الصينية - مما يمكّن الشركات المالية الصينية من تبسيط عملياتها التجارية وتلقي الفوائد العميقة من بلوكتشين للمؤسسات."

ووفقًا للإعلان، ستتمكن الشركات الصينية من الوصول إلى كوردا إتربرايز عبر عقد بي إس إن العامة للمدينة اعتبارًا من الربع الثالث من عام ٢٠٢١. وبحسب ما ورد تخطط ريد ديت تك لتضمين بعض التطبيقات اللامركزية المستندة إلى كوردا كجزء من التكامل لاعتماد التمهيد للشركات التي ستستخدم بي إس إن كوردا .