مستخدم آيفون يلوم شركة أبل على سرقة بيتكوين بقيمة ٦٠٠ ألف دولار عبر تطبيق مزيف

تام شمس - الأربعاء 31 مارس 2021 03:49 مساءً - بحسب ما ورد، سرق أحد تطبيقات الاحتيال للعملات المشفرة على متجر التطبيقات آب ستور من أبل مبلغ ٦٠٠ ألف دولار بيتكوين (BTC) من مستخدم واحد.

حيث وقع فيليب كريستودولو صاحب العملة المشفرة ضحية لتطبيق احتيال على متجر التطبيقات، وخسر كل مدخراته تقريبًا في تطبيق محفظة مزيف، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الثلاثاء.

ذهب كريستودولو إلى آب ستور الشهر الماضي للبحث عن تطبيق تريزور للهاتف المحمول للتحقق من رصيد بيتكوين الخاص به عبر الهاتف. غير مدرك أن تريزور لا يوفر حاليًا تطبيق لنظام ي أو إس، قام كريستودولو بتنزيل تطبيق احتيالي لتريزور يضم ما يقرب من خمس نجوم، مما يعطي انطباعًا بأنه كان بالفعل تطبيقًا رسميًا. بعد إدخال العبارة الأولية، قال كريستودولو أن مدخراته البالغة ١٧,١ بيتكوين قد سُرقت.

حيث أوضح كريستودولو أن شركة أبل، التي تجمع عمولات من ١٥٪ إلى ٣٠٪ على المبيعات، يجب أن تتحمل مسؤولية هذا الوضع. لقد خانوا الثقة التي وضعتها فيهم. آبل لا تستحق أن تفلت من العقاب". ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، قدم كريستودولو تقريرًا إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.

بعد إشعار من تريزور، أزالت أبل تطبيق تريزور المزيف عدة مرات، لكنه استمر في الظهور على آب ستور بعد أيام.

ينقسم مجتمع العملات المشفرة إلى حدٍ ما حول إذا ما كان يجب إلقاء اللوم على شركة أبل في الحادث. حيث صرّح سكوت ميلكر، مستثمر العملات المشفرة، على تويتر قائلًا: "هذا كابوس مروع. لقد تم الاحتيال عليه بواسطة تطبيق تريزور مزيف في متجر تطبيقات آبل "المنظم والآمن". وقال جيمسون لوب، المؤسس المشارك لمنصة حفظ العملات المشفرة كاسا، "توقفوا عن إدخال العبارات الأساسية في برامج. أدخلوها في أجهزة بيتكوين المخصصة فقط."

وقد حذرت تريزور المستخدمين أيضًا من التطبيقات الزائفة الاحتيالية على متجر فوفل بلاي.